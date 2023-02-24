Под санкции США попали главы регионов, министры, Пасечник и отец Жоги

Леонид Пасечник (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

США ввели санкции против 47 глав регионов и девяти министров, сообщается на сайте Госдепартамента.

Среди обязанностей глав регионов — «мобилизация россиян», указали в Госдепе.

Так, среди федеральных министров под ограничения попали:

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования;

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты;

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии;

Александр Куренков, Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Ольга Любимова, министр культуры;

Олег Матыцин, министр спорта;

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

Николай Шульгинов, министр энергетики.

В санкционный список также внесены Анна Суровикина, жена Сергея Суровикина, и связанная с ней компания Argus Holding, вице-премьер Татьяна Голикова, телеведущая Ольга Скабеева, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Артем Жога, отец Героя России и командира батальона «Спарта» Владимира Жога, а также батальон и др.

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