Война санкций ,
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Под санкции США попали главы регионов, министры, Пасечник и отец Жоги
Леонид Пасечник
США ввели санкции против 47 глав регионов и девяти министров, сообщается на сайте Госдепартамента.
Среди обязанностей глав регионов — «мобилизация россиян», указали в Госдепе.
Так, среди федеральных министров под ограничения попали:
- Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Валерий Фальков, министр науки и высшего образования;
- Антон Котяков, министр труда и социальной защиты;
- Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии;
- Александр Куренков, Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Ольга Любимова, министр культуры;
- Олег Матыцин, министр спорта;
- Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
- Николай Шульгинов, министр энергетики.
В санкционный список также внесены Анна Суровикина, жена Сергея Суровикина, и связанная с ней компания Argus Holding, вице-премьер Татьяна Голикова, телеведущая Ольга Скабеева, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, Артем Жога, отец Героя России и командира батальона «Спарта» Владимира Жога, а также батальон и др.
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