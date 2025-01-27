Почему Венгрия сняла возражения против продления антироссийских санкций Как решение Будапешта связано с обещанием ЕС продолжить переговоры с Украиной о транзите газа

На встрече глав МИД ЕС в Брюсселе было решено продлить антироссийские санкции, хотя ранее Венгрия собиралась наложить вето. Что еще обсуждали министры иностранных дел стран Евросоюза — в материале РБК

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / Reuters

27 января в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС, посвященная взаимоотношениям с новой администрацией США, поддержке Украины, а также ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии. Одним из главных итогов встречи стало единогласное решение ее участников продлить санкции против России. «Европа выполняет свое обещание: министры иностранных дел ЕС согласились снова продлить санкции против России», — написала глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

Как удалось переубедить Венгрию

Продление санкционного режима против России — обычная процедура, проходящая каждые полгода. Но в преддверии нынешней встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозился заблокировать процесс, воспользовавшись правом вето. Венгерский премьер аргументировал свою позицию тем, что Украина приостановила транзит российского газа в Центральную Европу.

«На повестке дня стоит вопрос о продлении санкций [против России], я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжаться не может», — заявил Орбан 24 января, когда постпреды стран ЕС обсуждали режим продления антироссийских санкций, в эфире государственной радиостанции Kossuth Radio. Венгерский премьер выдвинул Киеву три условия, «если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России». Первое — восстановить транзит газа из России, второе — прекратить диверсии на газопроводе «Турецкий поток», третье — не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто созвонился с главой евродипломатии Каллас и по итогам этих переговоров пояснил, что Будапешт требует от Украины и/или ЕС гарантий, «что в будущем они не будут чинить никаких препятствий поставкам природного газа и нефти в Венгрию» (цитата по ТАСС). В ЕС выражали намерение разрешить эту ситуацию до 31 января, когда истекает срок действия согласованных ранее рестрикций против Москвы.

31 декабря 2024 года истек срок контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», действовавшего с 2019 года, о транспортировке российского газа через территорию республики. Киев отказался его продлевать. Транзитом через Украину российский газ напрямую поступал в Молдавию и Словакию, а после — в Австрию, Венгрию и Италию. На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал наложить вето на предоставление помощи Киеву от Евросоюза. Кроме того, в Братиславе обещали прекратить гуманитарную помощь Украине, а также приостановить поставки электроэнергии для нее.

Дональд Туск, премьер-министр Польши, которая с 1 января сменила Венгрию на посту председателя в Евросовете, пригрозил Будапешту ответными мерами. «Если премьер Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против России] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями, [вытекающими из] этого факта», — написал Туск в соцсети X. В программе своего председательства в Евросовете Польша назвала усиление санкционного давления на Россию одной из ключевых задач.

Накануне заседания в Брюсселе Politico сообщило, что Орбан может пересмотреть свою позицию по вопросу продления антироссийских санкций. По информации издания, венгерский премьер начал сомневаться после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов оказать давление на Москву, если та не положит конец военным действиям на Украине. Американский лидер пояснил, что пришло время «заключить сделку», но если Россия от нее откажется, то США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран.

Каллас, комментируя перед заседанием в Брюсселе ход работы над продлением санкций, особенно отметила это заявление Трампа. «Хорошо, что президент Трамп оказал давление на Россию, сказав, что в руках [России] возможность положить конец этой войне», — подчеркнула глава евродипломатии.

В другой публикации Politico со ссылкой на источники сообщило, что Будапешт заключил сделку с ЕС, согласно которой он даст зеленый свет на продление санкций, если будут сняты опасения Будапешта по поводу энергобезопасности. Сийярто подтвердил 27 января в соцсетях, что Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности. По его словам, Еврокомиссия (ЕК) взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов в государства — члены блока.

По данным портала Euractiv, который ознакомился с содержанием заявления ЕК, ЕС пообещал продолжить переговоры с Украиной о транзите в Европу. «В этом контексте Еврокомиссия готова приобщить Венгрию к этому процессу (вместе со Словакией)», — говорится в документе.

По прибытии в Брюссель глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что санкции позволили лишить Россию €400 млрд, что, по его оценкам, эквивалентно трехлетнему финансированию военных действий. Дипломат отметил, что Европа продолжает оказывать поддержку украинцам с целью «дать им возможность вступить в мирные переговоры в то время, когда они сочтут это целесообразным, с позиции силы».

Российская сторона требует снять западные санкции и считает их незаконными, неэффективными и нелегитимными. Любое задействование заблокированных за границей государственных активов характеризуется Москвой как воровство. Среди условий для прекращения огня и начала переговоров по Украине российский президент Владимир Путин называл отмену всех западных санкций против России.

Помимо продления уже введенных санкций ЕС 27 января согласовал рестрикции против трех граждан России, которые подозреваются в кибератаках против Эстонии. Соответствующие обвинения Таллин выдвинул еще в сентябре 2024-го: по версии эстонской Генпрокуратуры, российские граждане под командованием Главного управления Генерального штаба России (ГРУ) совершали кибератаки против государственных учреждений балтийской страны.

Кроме того, к 24 февраля ЕС готовит новый, 16-й пакет санкций. Bloomberg сообщал, что ЕС в рамках него рассматривает возможность ввести поэтапный запрет на экспорт российских СПГ и алюминия. По данным агентства, новые рестрикции также будут направлены против «теневого флота» России и могут затронуть десятки судов, которые перевозят российскую нефть. Однако 27 января Bloomberg сообщил, что ЕК планирует отложить на месяц публикацию плана постепенного отказа от российского СПГ. По информации агентства, в настоящий момент странам блока не удается достичь согласия по введению этой меры.

Как ЕС собирается готовить Украину к мирным переговорам

Главы МИД стран ЕС также обсудили на встрече в Брюсселе будущее трансатлантического партнерства при администрации Дональда Трампа, который обещает добиться в этом году окончания конфликта на Украине. В последнее время Кремль и Белый дом посылают сигналы о готовности к переговорам. Путин заявил 24 января, что встреча президентов России и США возможна и Москва к ней готова. Трамп сразу после своей инаугурации в очередной раз также сообщил о готовности к встрече с российским лидером. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — отметил глава Белого дома. Ранее CNN сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить личную встречу в ближайшие месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе, отметил, что команды в Киеве и Вашингтоне также работают над организацией их встречи с Трампом. При этом в своей речи украинский лидер допустил, что Европы может вовсе не оказаться «за столом переговоров» из-за того, что администрация Трампа считает вклад ЕС в собственную оборону недостаточным.

«Будет ли президент [США Дональд] Трамп прислушиваться к Европе или он будет вести переговоры с Россией и Китаем без участия Европы?» — задался вопросом Зеленский. По его мнению, Европе необходимо «научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать» ее. В этом контексте он призвал страны ЕС быть готовыми тратить на безопасность и оборону столько, сколько «действительно необходимо».

Трамп критиковал слабый, по его мнению, вклад Евросоюза в поддержку Украины, заявив, что США потратили на это на $200 млрд больше других стран НАТО. По данным Financial Times, президент США намерен потребовать, чтобы страны альянса увеличили расходы на оборону до 5% ВВП (при том что на сегодняшний день только 23 из 32 стран НАТО выполняют установленный ранее ориентир по тратам на оборону в 2% ВВП). Ряд стран ЕС, включая Францию и Германию, не согласились с такой оценкой Вашингтона.

Кроме того, итальянское агентство ANSA со ссылкой на европейский дипломатический источник недавно сообщило, что Трамп планирует вывести из Европы 20 тыс. американских военных, что сократит контингент США в регионе примерно на 20%. Также Трамп намерен возложить на европейские страны финансовую поддержку американских военнослужащих, оставшихся в Европе. Предыдущая администрация США увеличила численность американских военнослужащих в Старом Свете на 20 тыс. в феврале 2022-го — в итоге она превысила 100 тыс. человек.

Каллас заявила в Брюсселе 27 января, что ожидает тесного сотрудничества ЕС с администрацией Трампа. В то же время глава европейской дипломатии заметила, что нынешняя администрация США работает в другом стиле, нежели прежняя, и потому блоку «нужно адаптировать свои методы работы».

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что с инаугурацией Трампа началась новая глава в трансатлантических отношениях. «В наших собственных интересах крайне важно больше инвестировать не только в нашу экономическую мощь, но и в нашу собственную безопасность. Вот почему в последние годы мы увеличили инвестиции в безопасность и оборону не только в рамках НАТО, но и в рамках ЕС. <…> Здесь у нас всегда было тесное совпадение позиций с американцами, в том числе и с новой администрацией. В частности, европейская безопасность имеет решающее значение для трансатлантической безопасности. Вот почему так важно, особенно в эти дни, еще раз подчеркнуть, что Европа поддерживает Украину, Германия поддерживает Украину», — заявила она.

Бербок также подчеркнула, что нужно добиться мира «через силу» и европейцы, по ее словам, должны сыграть в этом процессе центральную роль. «Потому что мир в Европе не может быть достигнут ни через голову Украины, ни через голову европейцев», — заключила глава МИД ФРГ.

На пресс-конференции по итогам заседания Каллас напомнила, что Европа является крупнейшим международным донором Киева, предоставив в общей сложности Украине более €134 млрд (из них около €48,3 млрд — на военную помощь). «Но очевидно, что Украине нужно больше. Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток», — отметила глава евродипломатии.