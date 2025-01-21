Зеленский усомнился в участии Европы в мирных переговорах

В США не верят, что Европа может предложить «что-то действительно веское», ей необходимо стать более сильным игроком, заявил Зеленский. Он усомнился, что Трамп прислушается к ЕС в переговорах с Россией об урегулировании конфликта

Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европе следует быть более сильным глобальным игроком, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на международном экономическом форуме в Давосе. Он выразил сомнение, что Европа «вообще сядет за стол переговоров» о мирном урегулировании конфликта на Украине. Видео выступления Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

«Мы глубоко благодарны Европе за всю поддержку, которую она оказала нашей стране во время войны. Однако будет ли президент [США Дональд] Трамп прислушиваться к Европе или он будет вести переговоры с Россией и Китаем без участия Европы?» — задался вопросом украинский президент.

Также украинский президент затронул в своем выступлении вопрос условий переговоров об урегулировании. По его словам, Россия потребует сокращения украинской армии в пять раз и гарантий отсутствия Украины в НАТО. Киев не согласится на сокращение армии, заявил Зеленский, добавив, что сейчас она насчитывает 800 тыс. военных.

Он сказал, что Европе необходимо «научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать» ее, призвав страны ЕС быть готовыми тратить на безопасность и оборону столько, сколько «действительно необходимо».

По мнению Зеленского, в США не волнуются, останется ли Европа их партнером, поскольку там «не верят, что Европа может принести Штатам что-то действительно веское».

Трамп критиковал вклад Евросоюза в поддержку Украины в конфликте, заявив, что США потратили на это на $200 млрд больше других стран НАТО. Он также намерен потребовать, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 5% ВВП, писала Financial Times. Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.

Среди озвученных летом 2024 года российским президентом Владимиром Путиным условий для прекращения огня — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, отказ Украины от членства в НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса.

Трамп вернулся в Белый дом 20 января. Он пообещал завершить конфликт на Украине в 2025 году. Украинский президент говорил, что республиканец способен это сделать. После инаугурации Трамп заявил, что Зеленский сообщил ему о желании заключить сделку. В Киеве сообщали о работе над организацией встречи Трампа и Зеленского.

Также республиканец намерен встретиться с Путиным. По данным CNN, чтобы договориться об этом, Трамп дал поручение организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. Российский президент заявлял о готовности к общению с новым лидером США.