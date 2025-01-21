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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский усомнился в участии Европы в мирных переговорах

Сюжет
Военная операция на Украине
В США не верят, что Европа может предложить «что-то действительно веское», ей необходимо стать более сильным игроком, заявил Зеленский. Он усомнился, что Трамп прислушается к ЕС в переговорах с Россией об урегулировании конфликта
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Европе следует быть более сильным глобальным игроком, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на международном экономическом форуме в Давосе. Он выразил сомнение, что Европа «вообще сядет за стол переговоров» о мирном урегулировании конфликта на Украине. Видео выступления Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

«Мы глубоко благодарны Европе за всю поддержку, которую она оказала нашей стране во время войны. Однако будет ли президент [США Дональд] Трамп прислушиваться к Европе или он будет вести переговоры с Россией и Китаем без участия Европы?» — задался вопросом украинский президент.

Также украинский президент затронул в своем выступлении вопрос условий переговоров об урегулировании. По его словам, Россия потребует сокращения украинской армии в пять раз и гарантий отсутствия Украины в НАТО. Киев не согласится на сокращение армии, заявил Зеленский, добавив, что сейчас она насчитывает 800 тыс. военных.

Он сказал, что Европе необходимо «научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать» ее, призвав страны ЕС быть готовыми тратить на безопасность и оборону столько, сколько «действительно необходимо».

По мнению Зеленского, в США не волнуются, останется ли Европа их партнером, поскольку там «не верят, что Европа может принести Штатам что-то действительно веское».

Трамп критиковал вклад Евросоюза в поддержку Украины в конфликте, заявив, что США потратили на это на $200 млрд больше других стран НАТО. Он также намерен потребовать, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 5% ВВП, писала Financial Times. Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.

Среди озвученных летом 2024 года российским президентом Владимиром Путиным условий для прекращения огня — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, отказ Украины от членства в НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса.

Кремль ответил на совет Трампа заключить сделку по Украине
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Трамп вернулся в Белый дом 20 января. Он пообещал завершить конфликт на Украине в 2025 году. Украинский президент говорил, что республиканец способен это сделать. После инаугурации Трамп заявил, что Зеленский сообщил ему о желании заключить сделку. В Киеве сообщали о работе над организацией встречи Трампа и Зеленского.

Также республиканец намерен встретиться с Путиным. По данным CNN, чтобы договориться об этом, Трамп дал поручение организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. Российский президент заявлял о готовности к общению с новым лидером США.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Европа США Дональд Трамп переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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