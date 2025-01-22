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Военная операция на Украине ,  
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Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциями

Сюжет
Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
По мнению Трампа, пришло время заключить соглашение по урегулированию на Украине. В случае отказа Москвы последует повышение тарифов и санкции, пригрозил президент США. Россия неоднократно говорила о готовности к переговорам
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Если Москва не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ», — отметил глава государства.

Трамп добавил, что не хочет нанести вред России. «Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным», — заявил президент США.

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Он призвал всегда помнить, что «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 млн жизней». Теперь, по словам Трампа, он намерен «оказать очень большую услугу» Москве. «Успокойтесь сейчас и ОСТАНОВИТЕ эту нелепую войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — заключил президент США.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, внеблоковый статус Украины и снятие международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Киев также заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Зеленский считает, что это возможно при частичном вступлении Украины в НАТО и сохранении поставок оружия. При этом он исключал отказ от утраченных территорий и допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий. 

Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны сочли это аннексией. Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Украины, и его примеру последует весь мир, утверждал советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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