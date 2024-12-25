Чего ждать от председательства Польши в Евросовете

С 1 января Польша возглавит Евросовет, сменив на этой позиции Венгрию. Какие цели ставит перед собой Варшава, являющаяся одним из главных сторонников поддержки Киева, — разбирался РБК

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1 января председательство в высшем политическом органе ЕС — Евросовете — на полгода перейдет к Польше. Она сменяет Венгрию, председательство которой ознаменовалось ростом внутренних разногласий в ЕС. В частности, когда венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправился в июле с «мирной миссией» сначала на Украину, а затем и в Россию, представители некоторых стран союза оценили это как попытку подорвать единство ЕС.

Польский премьер Дональд Туск, возглавивший правительство в конце прошлого года и ставящий перед собой цель вернуть страну на европейский путь, — после почти десятилетнего правления консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), которое рассорило Варшаву с Брюсселем, как ожидается, направит все силы на восстановление этого единства. Польский телеканал TVP полагает, что Туск, как опытный европейский политик, сможет добиться успехов на этом поприще. В 2014–2019 годах он занимал пост главы Евросовета, а затем до ноября 2022 года возглавлял крупнейшую в Европарламенте Европейскую народную партию (EPP), к которой принадлежит также переизбранная в этом году на второй срок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председательство в Евросовете переходит от одного государства — члена ЕС к другому каждые шесть месяцев; таким образом, каждая из 27 стран союза получает его раз в 13–14 лет. Во второй половине 2025 года Польшу сменит Дания. Помимо обеспечения преемственности курса ЕС в обязанности страны-председателя входят контроль за законодательной деятельностью Евросовета и обеспечение сотрудничества между государствами — членами ЕС. Председательствующая страна также занимается организацией заседаний на разных уровнях Евросовета (за исключением Совета по иностранным делам) и его подготовительных органов, в том числе комитета постоянных представителей стран — членов ЕС (Coreper).

Какие цели ставит перед собой Польша

Программа польского председательства в Евросовете представляет собой 52-страничный документ под девизом «Безопасность, Европа!». Варшава планирует сосредоточиться на вопросах европейской безопасности во всех сферах — от продовольственной до военной.

Координатор исследований в берлинском аналитическом Институте исследований демократии (DRI) Якуб Ярачевски отмечает, что выбор такого девиза неудивителен, поскольку Польша граничит с «открыто враждебными ЕС» Белоруссией и Россией, а также в значительной степени заинтересована в победе Украины, исходя из того, что гипотетическая победа России может привести к дальнейшему распространению военных действий на Запад.

Польша ставит следующие семь задач на период своего председательства.

Оборона и безопасность

Повысить обороноспособность Евросоюза на основе увеличения военных расходов и укрепления оборонной промышленности (Польша — одна из немногих стран ЕС, которая тратит на оборону почти 4% ВВП при установленном НАТО пороге 2% ВВП); усилить поддержку оборонной инфраструктуры, а также инфраструктуры двойного назначения (Восточный щит и Балтийская линия обороны); укрепить сотрудничество с НАТО и партнерами, не входящими в ЕС, прежде всего с США, а также с Великобританией и Южной Кореей.

Защита людей на границах

Поиск новых способов комплексного решения проблем миграции и безопасности на внешних границах ЕС; сокращение числа нелегалов и сотрудничество с третьими странами в рамках программ по возвращению мигрантов; борьба с инструментализацией миграции (примером таковой может служить кризис на границе с Белоруссией), а также с международной организованной преступностью, терроризмом и радикализацией, «в том числе в контексте внутренних угроз безопасности, спровоцированных российской агрессией против Украины».

Сопротивление иностранному вмешательству и дезинформации

Улучшить способность ЕС по предотвращению и смягчению последствий враждебных действий «автократий» в киберпространстве; создание Европейского совета по устойчивости к дезинформации — ROD. Это независимый институт, финансируемый ЕС и государствами-членами, который будет заниматься мониторингом информационного пространства.

В мае польские власти решили перезапустить работу комиссии по расследованию влияния России и Белоруссии на ситуацию в стране. Ее деятельность, по замыслу нынешнего правительства, должна не только минимизировать риски, связанные с предполагаемым влиянием Москвы и Минска, но и способствовать юридическим реформам, которые должны свести на нет наследие консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), бывшей у власти в стране в 2015–2023 годах. Комиссия под председательством главы Службы военной контрразведки генерала Ярослава Стружика начала работу в июне.

Обеспечение безопасности и свободы бизнеса

Устранение бюрократических препятствий для предпринимателей в целях повышения конкурентоспособности ЕС; повышение доступа предприятий к частному капиталу; углубление единого рынка, устранение барьеров для трансграничной деятельности (особенно в секторе услуг); отказ от системы штрафов в области перехода на зеленую энергетику.

Энергетический переход

Полный отказ от российских энергоносителей «в целях снижения цен на них»; осуществление перехода на зеленые (чистые) энергетические источники (создание собственных технологий) в целях снижения зависимости от поставщиков традиционных энергоносителей.

Безопасность в области здравоохранения

Цифровизация сферы здравоохранения, работа над психологическим здоровьем детей и подростков, диверсификация поставок медикаментов.

Конкурентоспособное и устойчивое сельское хозяйство

Укрепить позиции европейских фермеров (достичь стабильности их доходов); защита от несправедливой конкуренции; внедрение зеленых технологий в отрасль; работа над потенциальными вызовами, «которые может принести сектору расширение ЕС, в том числе за счет присоединения Украины».

За последние два года ЕС захлестнула волна фермерских протестов. Одной из причин их возникновения стало решение Брюсселя отменить квоты и пошлины на ввоз украинской сельхозпродукции. Также вступило в силу соглашение об упрощении грузовых перевозок между ЕС и Украиной. Наводнение европейского рынка дешевым украинским зерном привело к недовольству фермеров по всей Европе. Польские перевозчики среди прочего неоднократно устраивали блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. В мае 2023 года ЕС ввел запрет на свободные поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. В сентябре Еврокомиссия отменила его. В ответ Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет на импорт украинского зерна. Румыния, в свою очередь, ограничила импорт зерна как с Украины, так и из Молдавии, разрешив ввоз строго на основании лицензии. Киев в ответ обещал направить жалобу во Всемирную торговую организацию. Несмотря на то что с приходом Туска к власти Варшава и Киев предприняли несколько шагов по нормализации отношений в этой области, протесты на границе продолжаются.

Как отмечает Politico, переход к Польше статуса председателя выпадает на ответственный момент — запуск работы обновленных после июньских выборов в Европарламент институтов ЕС, трехлетняя годовщина российской военной операции на Украине, а также возвращение в Белый дом Дональда Трампа, первый срок которого стал вызовом для трансатлантической кооперации. При этом избранный президент США уже пригрозил ввести пошлины в размере 20% для Европы и 60% для Китая. Туск незадолго до выборов в США призывал ЕС полагаться на собственные ресурсы, отметив, что «эра геополитического аутсорсинга закончилась».

Что польское председательство принесет Украине

Помимо экономических потрясений, которые может принести возвращение Трампа, ЕС предстоит определиться, какую политику вести в отношении Украины, если Трамп выполнит свое обещание остановить конфликт на Украине. Варшава — один из ключевых союзников Киева. По данным Кильского института мировой экономики (IfW), Польша оказала Киеву прямую поддержку в размере €4,5 млрд (0,72% ВВП), из которых €3,227 млрд — это военные поставки. Кроме того, Варшава выделила еще 4,2% ВВП на оказание помощи украинским беженцам.

Туск еще 11 декабря заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться «уже этой зимой». В то же время Варшава публично отвергла план Франции по размещению европейских миротворцев на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, если таковой удастся установить (в странах ЕС эта идея обсуждается в контексте предоставления гарантий безопасности Украине; по информации The Wall Street Journal, ее выдвинул Трамп на встрече в Париже с французским лидером Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским). На пресс-конференции 17 декабря Туск заявлял, что пора прекратить спекуляции об отправке войск на Украину, а также предостерег от обсуждения таких гарантий безопасности для Киева, которые на деле останутся «на бумаге».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, представляя задачи председательства его страны в Евросовете, отметил, что Варшава будет стремиться к непоколебимой политической, военной и финансовой поддержке Украины со стороны ЕС и ее восстановлению. В частности, Варшава надеется на продолжение миссии Европейского союза по военной помощи Украине (European Union Military Assistance Mission for Ukraine, EUMAM), которая предполагает обучение и тренировку украинских военных на территории ЕС и в ноябре была продлена еще на два года.

Еще одним приоритетом польского председательства Сикорский назвал усиление санкций против России и Белоруссии, а также борьбу с их обходом. С этой целью представители МИД Польши проведут 25 февраля специальную конференцию со спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О’Салливаном. В октябре Politico сообщало, что Евросоюз во главе с Польшей готовится ввести масштабный пакет рестрикций против России к годовщине 24 февраля. В частности, речь идет о расширении ограничений против дочерних европейских компаний за рубежом — Брюссель планирует обязать их соблюдать антироссийские санкции. Также рассматриваются такие меры, как ограничение на свободу передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, ограничение поставок российского алюминия и расширение ограничений против российских энергоносителей. Однако, как отмечает Politico, в то время как Польша и страны Балтии выступают за усиление давления на Москву, другие страны блока опасаются, что их станут обвинять в применении экстерриториальных санкций.

При этом, по словам Сикорского, Польша будет искать союзников среди стран — членов ЕС, чтобы согласовать использование замороженных российских активов для поддержки Украины (в настоящий момент страны G7 и ЕС приняли решение использовать только доходы, приносимые заблокированными российскими средствами). Политика Польши под девизом «No business as usual» с Россией и Белоруссией подразумевает также то, что Варшава будет выступать против их членства в международных организациях.

Еще одной целью Польша ставит расширение ЕС на Восток и Юг (присоединение к объединению Украины, Молдавии, а также стран Западных Балкан). Кроме того, в Варшаве надеются, что антиевропейский тренд будет сломлен в Грузии. Сикорский подчеркнул, что польское председательство будет работать над обновлением и оживлением формата «Восточное партнерство». По замыслу Польши, он должен стать дополнением к процессу расширения ЕС и оживить экономическое партнерство между странами-участницами.

Программу «Восточное партнерство» ЕС запустил в 2009 году. Ее цель — углубление и укрепление отношений с шестью «восточными соседями» — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Тем не менее о полноценной евроинтеграции пока можно говорить только в отношении Молдавии и Украины, с которыми Брюссель уже запустил официальную процедуру переговоров о вступлении. Власти Белоруссии в июне 2021 года заявили о приостановлении своего участия в «Восточном партнерстве». В ЕС предупреждали, что двери для Грузии могут быть закрыты, если «правительство страны продолжит идти по нынешнему пути». Азербайджан воспринимает «Восточное партнерство» как платформу, «дополняющую» двусторонние отношения с ЕС. Армения и ЕС договорились начать в феврале 2025 года работу над «амбициозным расширением партнерства», в том числе в сфере безопасности.