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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Овальном кабинете журналистам, подписывая указы.

Трамп отметил, что уже идут переговоры с российской стороной. Точной даты встречи с Путиным он не назвал.

«Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — сказал Трамп .

В ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно обещал, что в случае победы положит конец вооруженному конфликту на Украине, причем сделает это в течение 24 часов после вступления в должность. Сейчас, по словам Трампа, у него еще есть полдня, чтобы достичь этой цели.

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Дональд Трамп

20 января CNN писал, что Трамп поручил своим помощникам организовать разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить личную встречу в ближайшие месяцы. Российский президент в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время.

Однако 20 января на совещании с постоянными членами Совета безопасности целью урегулирования Путин назвал целью урегулирования «не краткое перемирие, не какую-то передышку», а «долгосрочный мир» на основе «уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

В ходе президентской гонки советники Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, подготовили несколько вариантов мирного плана. Все они в той или иной форме предполагали заморозку конфликта вдоль линии соприкосновения и отсрочку вступления Киева в НАТО. Остановился ли Трамп на каком-то из них, неизвестно.

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