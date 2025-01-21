Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Овальном кабинете журналистам, подписывая указы.
Трамп отметил, что уже идут переговоры с российской стороной. Точной даты встречи с Путиным он не назвал.
«Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — сказал Трамп .
В ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно обещал, что в случае победы положит конец вооруженному конфликту на Украине, причем сделает это в течение 24 часов после вступления в должность. Сейчас, по словам Трампа, у него еще есть полдня, чтобы достичь этой цели.
20 января CNN писал, что Трамп поручил своим помощникам организовать разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить личную встречу в ближайшие месяцы. Российский президент в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время.
Однако 20 января на совещании с постоянными членами Совета безопасности целью урегулирования Путин назвал целью урегулирования «не краткое перемирие, не какую-то передышку», а «долгосрочный мир» на основе «уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».
В ходе президентской гонки советники Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, подготовили несколько вариантов мирного плана. Все они в той или иной форме предполагали заморозку конфликта вдоль линии соприкосновения и отсрочку вступления Киева в НАТО. Остановился ли Трамп на каком-то из них, неизвестно.
Читайте РБК в Telegram.
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов