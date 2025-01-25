Туск пригрозил Орбану последствиями за отказ продлить санкции

Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не поддержит решение ЕС о продлении санкций против России (они действуют полгода и каждый раз продлеваются общим решением стран-членов), это будет говорить о его принадлежности к «команде» президента Владимира Путина, заявил в Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Если премьер Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против России] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями, [вытекающими из] этого факта», — указал Туск.

В середине января Будапешт заявил, что планирует узнать мнение о санкциях у новой администрации США под руководством Дональда Трампа прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС, срок действия которых истекает 31 января. Орбан говорил, что при Трампе откроется «новая эра», в которой нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций».

Bloomberg сообщал, что в ЕС ищут способ продлить антироссийские санкции, даже если на то не будет согласия Венгрии. Один из источников агентства говорил, что у Брюсселя пока нет «плана Б» для продления ограничений, если Будапешт не изменит свою позицию.

Накануне, 24 января, Орбан назвал три условия, которые должна выполнить Украина, чтобы санкции против России были продлены:

восстановление транзита газа из России (прекращен с 1 января с истечением контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом»);

прекращение нападений на газопровод «Турецкий поток» (например украинскими БПЛА была атакована компрессорная станция «Русская» на Кубани 11 января);

отказ от запрета на поставки российской нефти в Европу через свою территорию (это Киев исключал как нарушение договоренностей с ЕС).

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