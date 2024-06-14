Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров

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Украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. С таким предложением для прекращения огня и переговоров выступил президент России Владимир Путин.

«Причем обращаю внимание — именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — заявил Путин.

«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал президент России. Он подчеркнул, что Россия «это сделаем незамедлительно».

Россия при этом гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений.

Президент России подчеркнул, что Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

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