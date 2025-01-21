Трамп увидел несправедливость в распределении трат США и НАТО на Украину

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США потратили на военную помощь для Украины на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. По его словам, страны Европы должны компенсировать Вашингтону эти средства, передает Reuters.

По данным агентства, Трамп пообещал попросить Европу возместить США «почти 200 миллиардов долларов» за боеприпасы, отправленные на Украину. Как отмечает Reuters, американский президент не взял на себя обязательство направлять дополнительную помощь Киеву.

Накануне, 20 января, прошла инаугурация Дональда Трампа. Отвечая на вопрос сохранения американских санкций против России, президент США заявил, что больше предпочитает тарифы. Он также отметил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборонные цели и счел «нелепым», что США потратили на поддержку Украины на «$200 млрд больше» остальных стран альянса, эти показатели должны сравняться, подчеркивал он.

Кроме того, Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней, в рамках которого будет проведена проверка для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

Газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров его команды с европейскими чиновниками, писала, что американский президент намерен потребовать от стран — участниц НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Один из собеседников отмечал, что американский президент может запросить увеличение оборонных расходов только на 3,5%, а свои требования сочетать с предложением более выгодных условий торговли с США.

В декабре газета сообщала, что европейские члены НАТО ведут переговоры об увеличении целевого показателя оборонных расходов альянса до 3% от ВВП. Как отмечала FT, такой шаг может быть согласован к ежегодному саммиту НАТО в июне следующего года. Издание отмечало, что резкое увеличение оборонных расходов окажет сильное давление «на и без того напряженные национальные бюджеты». Из собственных подсчетов альянса следует, что только 23 из 32 стран достигнут целевого показателя в 2% в этом году. Требование не смогут выполнить такие страны, как Италия и Испания, отмечало издание.

В свою очередь, газета The Economist со ссылкой на источник сообщала, что Трамп может потребовать от европейских стран увеличения целевого показателя оборонных расходов на НАТО до 3%.