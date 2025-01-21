Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» Европе

Лекорню считает, что требование Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и угроза пошлинами на импорт из ЕС станут «пинком под зад» Европе для осознания необходимости «автономии» в сфере обороны

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Заявления нового президента Дональда Трампа стали «серьезным пинком под зад европейским столицам», которые должны определить «рамки европейской автономии», заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter, передает Le Monde.

Трамп во время инаугурации сказал, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП и что США потратили на Украину на $200 млрд больше остальных членов блока. Reuters передавал, что республиканец намерен попросить Европу возместить эти средства.

Лекорню предположил, что «жестокость слов» Трампа сможет привести к «шоку и осознанию» Европой необходимости автономии, в то время как «в течение многих десятилетий существовал соблазн встать под американский ядерный зонтик». Он призвал европейские страны развивать собственную оборонную промышленность, отметив, что «желание покупать больше оружия у Соединенных Штатов [было] исторически контрпродуктивным».

Также министр обороны Франции раскритиковал слова экс-главы МИДа страны, исполнительного зампреда Еврокомиссии Стефана Сежурне о возможной сделке с администрацией Трампа. Тот предположил, что Брюссель может предложить Трампу больше инвестировать в собственную оборону Европы в обмен на «торговый мир» с Вашингтоном.

«Мы не собираемся обменивать нашу военную безопасность на гамбургеры и, с другой стороны, немецкие автомобили», — прокомментировал это Лекорню (цитата по TRT Francais).

Речь идет о планах Трампа ввести 10–20-процентные пошлины на импорт из ЕС из-за торгового дефицита. В Еврокомиссии выражали обеспокоенность этим, поскольку под ударом могут оказаться европейские автомобили, фармацевтика и другая продукция на $575 млрд, писало Politico.

Опрошенные Bloomberg эксперты допускали возможность торговой войны ЕС и США из-за протекционистских мер республиканца. После инаугурации 20 января он заявил, что Европа должна нарастить закупки нефти и газа из США, если хочет избежать повышения тарифов.