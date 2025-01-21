Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» Европе
Заявления нового президента Дональда Трампа стали «серьезным пинком под зад европейским столицам», которые должны определить «рамки европейской автономии», заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter, передает Le Monde.
Трамп во время инаугурации сказал, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП и что США потратили на Украину на $200 млрд больше остальных членов блока. Reuters передавал, что республиканец намерен попросить Европу возместить эти средства.
Лекорню предположил, что «жестокость слов» Трампа сможет привести к «шоку и осознанию» Европой необходимости автономии, в то время как «в течение многих десятилетий существовал соблазн встать под американский ядерный зонтик». Он призвал европейские страны развивать собственную оборонную промышленность, отметив, что «желание покупать больше оружия у Соединенных Штатов [было] исторически контрпродуктивным».
Также министр обороны Франции раскритиковал слова экс-главы МИДа страны, исполнительного зампреда Еврокомиссии Стефана Сежурне о возможной сделке с администрацией Трампа. Тот предположил, что Брюссель может предложить Трампу больше инвестировать в собственную оборону Европы в обмен на «торговый мир» с Вашингтоном.
«Мы не собираемся обменивать нашу военную безопасность на гамбургеры и, с другой стороны, немецкие автомобили», — прокомментировал это Лекорню (цитата по TRT Francais).
Речь идет о планах Трампа ввести 10–20-процентные пошлины на импорт из ЕС из-за торгового дефицита. В Еврокомиссии выражали обеспокоенность этим, поскольку под ударом могут оказаться европейские автомобили, фармацевтика и другая продукция на $575 млрд, писало Politico.
Опрошенные Bloomberg эксперты допускали возможность торговой войны ЕС и США из-за протекционистских мер республиканца. После инаугурации 20 января он заявил, что Европа должна нарастить закупки нефти и газа из США, если хочет избежать повышения тарифов.
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