Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговорить

Президентам России и США следует встретиться, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», и спокойно поговорить по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран, считает Путин

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Администрация Президента России)

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, и Москва к ней готова. Об этом российский президент заявил во время посещения Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова в преддверии 270-летия вуза.

«Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Однако дальнейшее продвижение в этом вопросе зависит от решений и выбора действующей американской администрации, добавил российский президент. По словам Путина, с Трампом у него всегда были исключительно деловые, но в то же время «прагматические и доверительные» отношения.

Трамп неоднократно заявлял о намерении встретиться с Путиным. Путин также выражал готовность к встрече. В Кремле незадолго до инаугурации американского президента сказали, что пока предметной подготовки к его встрече с Путиным нет. В то же время там допустили, что после того, как Трамп войдет в Овальный кабинет, «уже будут какие-то движения».

Трамп и до и после переизбрания неоднократно заявлял о намерении урегулировать украинский конфликт. По его мнению, время для этого уже пришло.

Президент США пригрозил Москве, если она не согласится на сделку по Украине, введением высоких тарифов и санкций в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран. Он предложил Москве два способа прекратить конфликт: легкий и трудный. Так, Россия должна согласиться на условия США, а в случае отказа от сделки, по словам Трампа, «у него не будет другого выбора, кроме как установить высокий уровень налогов, тарифов и санкций на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам».

Москва считает санкции западных стран незаконными. В Кремле не увидели в угрозах Трампа ничего нового. В июне 2024 года Путин назвал в качестве условий для прекращения огня и начала переговоров вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, утверждение внеблокового статуса Украины и снятие международных санкций. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Украинский президент говорил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой только при наличии гарантий со стороны Вашингтона.