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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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ANSA узнало о планах Трампа сократить американский контингент в Европе

ANSA узнало о планах Трампа вывести из Европы 20 тыс. военных США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент США хочет сократить американский контингент примерно на 20% и получить от европейских стран финансовую поддержку для оставшихся там американских военнослужащих, сообщает агентство
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп планирует вывести из Европы 20 тыс. американских военных, сократив американский контингент примерно на 20%, сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Трамп также намерен получить от европейских стран финансовую поддержку для оставшихся в Европе американских военнослужащих, рассказал собеседник.

«Аргументация Трампа заключается в том, что звездно-полосатые войска представляют собой средство сдерживания и поэтому их расходы не могут нести одни лишь американские налогоплательщики», — сказал он.

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Политика
Дональд Трамп

По словам источника, Трампа, похоже, убедили не отказываться от Украины, поскольку «это будет расценено как второй Кабул». «Он не хочет, чтобы подобный сценарий ассоциировался с его именем», — объяснил дипломат. Трамп называл вывод американских войск из Афганистана «самым позорным моментом» в американской истории. «Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму $85 млрд, лучшую в мире военную технику, потеряли 13 блистательных жизней. Я считаю, это самое позорное время в истории нашей страны», — заявлял он весной 2023 года.

В то же время американский лидер настаивает на том, чтобы Европа «взяла на себя финансовое бремя» Украины, поскольку считает это, «по сути, европейской проблемой», сказал источник.

Как отмечает ANSA, пока рано говорить, на какую сумму будет выставлен счет.

Трамп считает, что военные расходы союзников по НАТО нужно увеличить с 2 до 5% ВВП. Он говорил, что США потратили на военную помощь Киеву на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. По его мнению, Европа должна возместить эти траты.

Президент при этом обещал, что США при нем не выйдут из НАТО, если альянс будет «платить по счетам». Во время предыдущего срока он не раз угрожал вывести страну из блока из-за неравномерных трат на оборону странами альянса.

В декабре Financial Times писала, что европейские страны, входящие в НАТО, обсуждают увеличение расходов на оборону до 3% ВВП.

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Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Европа американские военные
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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