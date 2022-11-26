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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Польши заявил о поражении Европы при победе России на Украине

Премьер Польши заявил, что Европа потерпит поражение в случае победы России на Украине
Проигрыш Украины в конфликте будет означать поражение для «всей Европы», сказал Моравецкий. Ранее он говорил, что руководители отдельных стран допускают его завершение поражением Киева
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Победа России в конфликте на Украине станет поражением для всей Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с премьер-министрами стран Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша), передает Gazeta Prawna.

«Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине», — отметил премьер.

Моравецкий добавил, что Польша, как и Украина, стоят на «стороне свободы». «Польша, и я убежден, что Литва, будут поддерживать Украину столько, сколько это необходимо», — подчеркнул он.

В конце октября польский премьер высказал мнение, что лидеры отдельных стран допускали завершение конфликта поражением Киева. Моравецкий не стал называть имена конкретных политиков, но подчеркнул, что такая «тенденция заметна».

О том, что отдельные страны Запада ждут поражения Киева, в августе говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что коллеги из других государств спрашивали его, сколько Украина «еще продержится». Вместо этого стоило бы спросить, «что еще нужно сделать, чтобы победить», высказывался министр. Есть ощущение, что все ждут, «когда мы падем и проблема исчезнет сама собой», говорил Кулеба.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе говорил, что начало диалога с Россией продемонстрирует поражение Украины и Европы, после чего начнется «падение всей системы глобальной безопасности и системы демократических ценностей».

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Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна достигнет целей спецоперации. Накануне это еще раз отметил глава государства Владимир Путин на встрече с матерями российских военнослужащих. Он заявил, что противники «пытаются дискредитировать» Россию и обесценить «благородный порыв» защитить людей в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Объявляя о спецоперации 24 февраля, Путин называл ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял позднее, что под «денацификацией» подразумевается «освобождение Украины и зачистка ее от пронацистски настроенных людей» Кроме того, по словам Пескова, речь идет о «нейтрализации военного потенциала».

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров называл целью спецоперации обеспечение безопасности на востоке Украины и в России. Он обратил внимание, что российская сторона не требует, чтобы на Украине сменилась власть, а президент Владимир Зеленский — сдался. Путин в июне назвал конечной целью спецоперации освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.

Вечером 15 ноября польские СМИ, в том числе Radio ZET и Gazeta Wyborcza, сообщили, что в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упали две ракеты. Впоследствии президент республики Анджей Дуда уточнил, что снаряд был один. При взрыве погибли два человека. Дуда назвал инцидент случайностью и заявил. что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300. США согласились с ним, но возложили ответственность на Россию. Российское Минобороны причастность к произошедшему отрицает.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал доказать, что упавший снаряд был украинским. У военных страны есть данные, что это не так, говорил он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша Матеуш Моравецкий Военная операция на Украине Евросоюз Украина
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