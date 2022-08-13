Подоляк сравнил переговоры с Россией с поражением Европы

Офис Зеленского: переговоры с Россией на нынешнем этапе будут означать поражение Украины

Начало мирного диалога с Россией на нынешнем этапе зафиксирует поражение Украины и Европы, сейчас у Киева «нет мотивов» для переговоров, считает Подоляк

Михаил Подоляк (Фото: president.gov.ua)

У Киева сейчас нет «никаких мотивов» вести мирные переговоры с Москвой, заявил в интервью Babel.ua советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Переговоры на сегодняшний день с Россией будут означать только одно — что Россия выиграла... Вы готовы пойти на это? Цена, которую сейчас Украина платит, намного выше, чем возможность прекратить огонь», — считает он.

По мнению Подоляка, интенсивность боев и возможность победить для Украины важнее «какой-то ситуативной паузы», а начало диалога в нынешних условиях зафиксирует поражение Украины и Европы, после чего начнется «падение всей системы глобальной безопасности и системы демократических ценностей».

Советник руководителя офиса президента убежден, что даже если результатом переговоров станет фиксация новой линии разграничения, через некоторое время Москва вновь будет заявлять о необходимости боевых действий.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. С тех пор делегации Москвы и Киева провели несколько раундов переговоров очно и в видеоформате. Последняя очная встреча прошла в конце марта в Стамбуле. В середине мая мирные переговоры были приостановлены, украинская сторона объяснила это изменением «эмоционального фона» после событий в Буче (Москва заявляет, что сообщения о гибели мирных жителей в городе, который контролировали российские военные, — это фейк).

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По словам главы МИД России Сергея Лаврова, российская сторона готова возобновить диалог, «потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом». Однако по мнению зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Киев не показывает, что расположен к этому. 3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве заявил, что в Кремле хотели бы найти выход из ситуации именно путем переговоров, решить конфликт без диалога не получится.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в середине июля заявил, что переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, так как «переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте». Позднее президент Владимир Зеленский предупредил, что если в южных регионах страны, занятых российскими силами (Херсонская и часть Запорожской области), будут проведены референдумы, о которых говорят созданные там военно-гражданские администрации, это закроет для Москвы «любую возможность переговоров» с Киевом.

В Кремле, отвечая на слова Зеленского, подчеркивают, что возможные референдумы собирается проводить не Россия, это планы жителей регионов. В то же время в российском МИДе настаивают, что Украина при возвращении к переговорам должна признать «сложившиеся территориальные реалии», в том числе статус Крыма и Донецкой и Луганской народных республик.