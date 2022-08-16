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Кулеба заявил, что некоторые западные страны ждут падения Украины

Глава МИД Украины Кулеба: ряд стран Запада ждут падения Украины
По словам главы украинского МИДа, министры иностранных дел западных государств часто его спрашивают, «сколько еще продержимся». Кулеба отметил, что создается ощущение, что на Западе ждут «падения» Украины
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Georg Wendt / Getty Images)

Некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).

«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить [президента России Владимира] Путина», — сказал министр.

Он добавил, что есть такое ощущение, что все ждут, «когда мы падем и проблема исчезнет сама собой».

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от политики «геноцида», которую, по утверждению главы государства, вели украинские власти. 29 июня Путин предложил не говорить о сроках ее завершения.

О растущей в мире усталости от происходящего на Украине ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский. «Конечно, всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно нежелательного для нас, потому что нас не спрашивают. А желательного для тех или иных сторон. У них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые так и политические. Усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас», — заявил он. Так президент отреагировал на сообщения, что США, Британия и ЕС обсуждают пути разрешения ситуации на Украине без участия представителей Киева (об этом, в частности, писал CNN).

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что некоторые западные политики предлагают Киеву отказаться от части территорий для прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что Украина не пойдет на такие «компромиссы». Зеленский ранее предупреждал, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой, если на занятых российскими силами территориях будут проведены референдумы.

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В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в начале апреля говорил, что США хотят увидеть поражение России на поле боя. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже заявлял, что конфликт должен завершиться на поле боя, и призывал усиливать давление на Москву.

Путин в ответ заявил, что Россия на Украине «всерьез-то еще ничего не начинала», однако никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — предупреждал президент.


 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Дмитрий Кулеба Военная операция на Украине поражение Запад
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