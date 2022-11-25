Путин заявил, что Россия добьется выполнения целей военной операции

Путин: Россия «вне всяких сомнений» добьется своих целей в ходе спецоперации на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия, несмотря на усилия ее противников, вне всяких сомнений добьется своих целей в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников боевых действий.

«А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений», — заявил президент.

По его словам, Россию пытаются дискредитировать ее противники, которые также пытаются обесценить «благородный порыв» защитить людей в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. «В информационной сфере тоже противник — когда вы говорите, что пытаются кого-то убедить в чем-то, вкинуть какую-то ложную информацию, побудить к каким-то действиям. Они побуждают к каким действиям? Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын, — сказал Путин, обращаясь к матери погибшего в ходе боевых действий старшего лейтенанта.

24 февраля, когда Путин объявил военную операцию, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под «денацификацией», заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров называл целью спецоперации обеспечение безопасности на востоке Украины и в России. Он обратил внимание, что российская сторона не требует, чтобы на Украине сменилась власть, а президент Владимир Зеленский сдался.

Позже в июне президент заявил, что конечной целью военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России. О сроках завершения операции говорить не стоит, подгонять военных — неправильно, добавил он.