Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Дуда назвал количество упавших в Польше ракет Политика, 00:24
Путин призвал «Ростех» использовать опыт по противодействию оружию Запада Политика, 00:17
Кран потек: приведет ли обвал цен на нефть к «тощим годам» в России Pro, 00:08
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Присяжные признали виновными фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо Общество, 00:04
Сможет ли Месси ответить Роналду. Главные интриги дня ЧМ Спорт, 00:01
Сборная Англии не смогла обыграть США и досрочно выйти в плей-офф ЧМ-2022 Спорт, 25 ноя, 23:59
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Под Киевом стали возводить фортификационные укрепления Политика, 25 ноя, 23:47
Финляндия вернет России более 800 арестованных из-за санкций вагонов Бизнес, 25 ноя, 23:40
Зеленский подверг критике Кличко после отключений света Политика, 25 ноя, 23:32
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 25 ноя, 23:28
Bloomberg узнал о переносе обсуждения потолка цен в ЕС из-за Польши Политика, 25 ноя, 22:57
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 25 ноя, 22:54
В МИДе заявили, что не собираются признавать Украину страной-террористом Политика, 25 ноя, 22:31
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Дуда назвал количество упавших в Польше ракет

Президент Польши Дуда: на территории республики упала одна ракета, вторая — на Украине
Одна украинская ракета упала на территории Польши, вторая — на территории Украины, рассказал Дуда, сославшись на результаты исследования местности, где произошел инцидент. Следствие не обнаружило обломков второй ракеты
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Janis Laizans / Reuters)

На территории Польши обнаружены обломки одной упавшей ракеты, по данным Варшавы, следственные действия на месте инцидента завершились, ведутся лабораторные исследования. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает Polskie Radio.

«Знаю, что была сначала информация о двух ракетах. После следственных действий обломков второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши», — уточнил он.

Власти Польши ожидают выводов экспертов и не вмешиваются в процесс, заверил Дуда. Президент республики снова подчеркнул, что падение украинской ракеты в Польше стало трагическим случаем, «который произошел по вине России».

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной, указав, что от взрыва одной из них погибли два человека. Власти республики вскоре созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности.

После сообщений в СМИ о принадлежности ракет Москве в российском Министерстве обороны назвали это «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве заявили, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинской армии.

Дуда счел инцидент случайностью, указав, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, и с этим согласились в Вашингтоне. При этом в Белом доме подчеркнули, что конечная ответственность все равно лежит на России, поскольку украинские военные пытались сбить ее ракету.

Читайте на РБК Pro
Как финансовому директору сохранить работу в 2023 году
Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX
Почему «Сбермаркету» и Ozon не удается раскачать рынок b2b-маркетплейсов
Какие хитрости при сокращении работников судьи больше не прощают бизнесу

«Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, что это не наша ракета», — заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Анджей Дуда Польша ракеты Украина
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МИД заявил, что не планирует мер из-за реакции Польши на падение ракеты
Политика
Пранкеры позвонили президенту Польши в день падения ракеты в Пшеводуве
Политика
AP уволило журналиста, сообщившего о падении в Польше российской ракеты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter