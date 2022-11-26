Дуда назвал количество упавших в Польше ракет

Одна украинская ракета упала на территории Польши, вторая — на территории Украины, рассказал Дуда, сославшись на результаты исследования местности, где произошел инцидент. Следствие не обнаружило обломков второй ракеты

Анджей Дуда (Фото: Janis Laizans / Reuters)

На территории Польши обнаружены обломки одной упавшей ракеты, по данным Варшавы, следственные действия на месте инцидента завершились, ведутся лабораторные исследования. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает Polskie Radio.

«Знаю, что была сначала информация о двух ракетах. После следственных действий обломков второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши», — уточнил он.

Власти Польши ожидают выводов экспертов и не вмешиваются в процесс, заверил Дуда. Президент республики снова подчеркнул, что падение украинской ракеты в Польше стало трагическим случаем, «который произошел по вине России».

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной, указав, что от взрыва одной из них погибли два человека. Власти республики вскоре созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности.

После сообщений в СМИ о принадлежности ракет Москве в российском Министерстве обороны назвали это «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве заявили, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинской армии.

Дуда счел инцидент случайностью, указав, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, и с этим согласились в Вашингтоне. При этом в Белом доме подчеркнули, что конечная ответственность все равно лежит на России, поскольку украинские военные пытались сбить ее ракету.

«Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, что это не наша ракета», — заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

