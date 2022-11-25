Кулеба потребовал доказать, что упавшие в Польше ракеты были украинскими

Место взрыва в Пшеводуве, Польша (Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Киев не доверяет заявлениям о принадлежности украинской ПВО ракеты, убившей двух человек в Польше, и требует доказательств. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью Le Parisien.

«Мы абсолютно открыто участвуем в расследовании вместе с польскими службами. Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, что это не наша ракета. Мы готовы к взаимному обмену информацией. После это мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были», — сказал он.

15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Как писали польские Radio ZET и Radio Lublin, в результате погибли два человека. Ранее в тот же день Украина подверглась очередному ракетному обстрелу, целями которого российское Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. По данным украинского Минэнерго, эта атака стала самой масштабной за все время боевых действий.

Российское военное ведомство заявляет, что на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве запечатлены элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Минобороны назвало провокацией сообщения о том, что упавшая в Польше ракета была российской.

Польский президент Анджей Дуда позже заявил, что ракета принадлежала украинской ПВО. Он назвал инцидент случайностью, с чем согласились власти США. В Вашингтоне, однако, считают, что конечная ответственность лежит на Москве, поскольку украинские военные пытались сбить российскую ракету.