Премьер Польши заявил, что некоторые страны ЕС допускают поражение Киева

Некоторые главы стран Евросоюза допускают, что конфликт России и Украины может закончиться поражением Киева, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит польская газета Rzeczpospolita.

Премьер обратил внимание, что страны восточного фланга НАТО, в том числе Польша, всячески поддерживают Украину. При этом Германия «как один из крупнейших экспортеров оружия в мире» могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить и поражением Украины», — заявил Моравецкий.

Он не стал называть имена лидеров, о которых идет речь, но указал, что «тенденция заметна».

О том, что некоторые западные страны ждут поражения Киева, говорил в середине августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что главы МИД других стран (каких стран, он не назвал) его спрашивают, сколько Украина «еще продержится», вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить. Есть такое ощущение, что все ждут, «когда мы падем и проблема исчезнет сама собой», добавил Кулеба.

Еще в июне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «всем хочется толкать Киев к какому-то результату, точно нежелательному для него». «У них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые так и политические. Усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас», — заявил он (цитата по «РБК Украина»).

30 сентября после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России Зеленский решил отказаться от переговоров с Москвой, пока у власти находится президент Владимир Путин. При этом в Белом доме подчеркивали, что выход из конфликта нужно искать мирным и дипломатическим путем на переговорах.