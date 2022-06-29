Путин назвал конечную цель спецоперации и предложил не говорить о сроках

Президент заявил, что конечной целью военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности самой России. По срокам завершения операции говорить не стоит, подгонять военных неправильно, добавил он

Конечной целью российской военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности самой России, заявил президент Владимир Путин по итогам шестого Каспийского саммита, передает ТАСС.

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», — сказал Путин.

Войска достигают поставленных рубежей, но по срокам завершения операции говорить не стоит, подгонять военных неправильно, также заявил президент.

«Это (сроки спецоперации. — РБК) связано с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями, а мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — добавил он.

24 февраля, когда Путин объявил военную операцию, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине», — говорил глава государства во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров называл целью спецоперации обеспечение безопасности восточной Украины и России. Он обратил внимание, что российская сторона не требует, чтобы на Украине сменилась власть, а ее президент Владимир Зеленский сдался.

Говоря о сроках окончания военной операции глава МИДа отмечал, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под конкретную дату, тогда речь шла о 9 мая. Он отметил, что темпы спецоперации на Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

Во время своего выступления на саммите стран G7 Зеленский говорил, что хотел бы завершения боевых действий к концу года, до начала зимы, рассказали агентству Reuters два дипломата ЕС.