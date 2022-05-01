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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал целью спецоперации безопасность востока Украины и России

У Зеленского были «все козыри» для установления мира в Донбассе, однако тот предпочел этого не делать, заявил Лавров. По его словам, Москва стремится обеспечить безопасность России и жителей востока Украины, а не сменить власть
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Целью специальной военной операции является обеспечение безопасности восточной Украины и России, Москва не намерена добиваться смены власти в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Mediaset, говорится на сайте МИД.

«Хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации», — сказал Лавров.

Министр также отметил, что российская сторона не требует от Зеленского, чтобы тот сдался, однако ему следует приказать «отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление». Смена власти в странах это «специальность» США, уверен Лавров, он добавил, что Вашингтон «занимается этим по всему миру».

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Отвечая на вопрос о том, кто из мировых лидеров может начать процесс для заключения договора между Россией, Украиной и Западом, Лавров назвал его «хорошим, но очень запоздалым». По его мнению, решить «все проблемы миром» мог Петр Порошенко, который занимал пост президента Украины. «Избирался в 2014 г. под лозунгом «Мир в Донбассе». Потом начал войну», — сказал он.

Лавров заявил также, что Зеленский во время предвыборной кампании в 2019 году «являл себя «президентом мира», а избравшись, в декабре того же года подписал обязательство выполнить минские соглашения и принять закон о предоставлении Донбассу особого статуса в рамках единой Украины. «Он имел все шансы. «Все «карты» и «козыри» были у него на руках», — заявил глава МИД России, добавив, что украинский президент вместо этого стал «публично и аррогантно» говорить, что не станет выполнить договоренности, мотивируя это нежеланием «крушения украинского народа, государства».

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Тремя неделями ранее, в середине апреля, Лавров сказал, что действия России на Украине должны помешать «безоглядному курсу» на полное доминирование США в мире. «Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права. По неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — пояснил он. В качестве примера министр сравнил ситуацию в Косово (ее власти признали независимость в 200 году при поддержке США и других западных стран) и Крыму. «В Косово без референдума можно признать независимость, а в Крыму в результате референдума <...> нельзя», — сказал Лавров.

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Специальную военную операцию на Украине российские силы начали в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал ее защитой мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны Киева (позднее он обозначил эту цель в качестве главной), «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Он заверил, что Россия не намерена оккупировать территорию соседнего государства. «Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа», — сказал тогда Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что «в идеале» соседнее государство следует «зачистить от пронацистски настроенных людей», а также добиться нейтрализации его «военного потенциала», который в последнее время нарастал. Глава российской делегации Владимир Мединский в марте посетовал, что ситуация на переговорах с представителями Украина стала «достаточно странной». «Украинские коллеги с другой стороны стола считают, что на Украине нет никаких нацистских образований», — сказал он.

Около месяца назад, в конце марта, в Минобороны заявили о выполнении целей первого этапа спецоперации. В министерстве утверждают, что план заключался в том, чтобы «заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев». В конце апреля замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев сообщил, что одной из целей второго этапа спецоперации станет установление контроля над Донбассом и югом Украины.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Лавров Украина восток Украины Военная операция на Украине
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