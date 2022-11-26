WSJ: В Европе начали патрулировать трубопроводы после взрывов на Nord Stream

В Европе начали патрулировать трубопроводы после взрывов на Nord Stream

Военные занимаются охраной и обследованием нефтегазовой инфраструктуры из-за риска диверсий, частные компании также усилили охрану объектов. Два месяца назад на «Северных потоках» произошли взрывы, Россия обвинила «англосаксов»

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Защита подводных трубопроводов стала приоритетом национальной безопасности европейских стран после взрывов на «Северных потоках» в конце сентября, государства используют вооруженные силы и полицию, едва обученные под эти задачи, пишет The Wall Street Journal.

Обследованием подводных трубопроводов и морских буровых платформ занимаются боевые корабли, подводные беспилотники и военная авиация, а на нефтяных и газовых объектах разместили военных, полицию и даже спецназ, указывает издание.

Собеседник газеты в НАТО рассказал, что альянс со времени диверсии на «Северных потоках» нарастил свое присутствие в Балтийском и Северном морях, многонациональные силы реагирования находятся в этом регионе, а немецкие, британские и французские ВМС помогли Норвегии защитить инфраструктуры: подводные кабели, трубопроводы и нефтяные вышки.

Протяженность газопроводов в норвежских водах и Средиземном море превышает 9,6 тыс. км. Аналитики считают, что устранение последствий любых атак на них и морские нефтегазовые установки в Европе займет месяцы или даже годы, в зависимости от масштаба ущерба, пишет WSJ.

Меры безопасности нарастили и энергетические компании на собственных объектах, в частности, об этом сообщила управляющая крупнейшим в Германии газохранилищем в Редене компания Astora. Она указала, что усилила видеонаблюдение по периметру объекта и контроль за доступом.

«Мы не верим, что Россия сделает что-то открыто» из-за желания Москвы избежать прямого ответа со стороны НАТО, заявил газете заместитель директора Норвежской разведывательной службы Ларс Нордрам. Он указал, что в основном обеспокоенность вызывает риск скрытых диверсионных акций.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Через месяц на место аварий допустили «Газпром». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщил, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 м глубиной, вырвало трубу длиной 40 м и образовался 259-метровый разрыв.

Москва называет взрывы на газопроводах «беспрецедентной диверсией», президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым «уже мало санкций», выразив уверенность, что им выгодна такая ситуация. Тогда же в Совбезе отметили, что у России пока нет данных о причастности Запада к взрывам, отметив при этом, что США были основным выгодополучателем произошедшего.

Власти США отвергли обвинения, указав, что правительство стремилось не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, а не уничтожить его. В Белом доме указали, что процесс сертификации проекта был остановлен властями ФРГ в феврале. К произошедшему не причастна ни одна страна НАТО, уверены в Вашингтоне. Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрывам, однако исходят из того, что за ними стоит Россия, рассказали The Wall Street Journal неназванные официальные лица, знакомые с ходом расследования.

В середине шведская Служба безопасности сообщила об обнаружении «посторонних предметов» и следов взрывчатки на них близ «Северных потоков». В Кремле сочли, что эти данные подтверждают позицию России.