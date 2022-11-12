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Wired узнал о судах без датчиков у «Северных потоков» перед взрывом

Wired: возле «Северных потоков» заметили корабли с выключенными датчиками перед взрывами
За несколько недель до взрывов на «Северных потоках» аналитики обнаружили 25 кораблей, проходивших места будущих утечек на трубопроводах. У двух из них были выключены системы, передающие сигнал о местоположении, отмечает издание

Аналитическая компания SpaceKnow обнаружила корабли, у которых была отключена АИС (автоматическая идентификационная система), вблизи «Северных потоков» в дни перед терактом на газопроводах. Об этом пишет издание Wired.

По результатам анализа, проведенного компанией, два судна длиной от 95 до 130 м проходили в нескольких км от мест утечек на трубопроводах.

«Мы обнаружили несколько «темных» кораблей, то есть судов значительного размера, которые проходили через эту область. У них были отключены датчики, что означает отсутствие информации об их передвижении — они пытались скрыть информацию о своем местоположении», — говорит генеральный директор и соучредитель SpaceKnow Джерри Яворницки.

Он подчеркнул, что компания не дает оценку произошедшему и не называет тех, кто несет ответственность за взрывы — вместо этого SpaceKnow предоставила данные властям США.

Яворницки рассказал, что для того, чтобы обнаружить корабли, компания за 90 дней просмотрела архивные спутниковые снимки этого района. За несколько недель, предшествовавших взрывам, SpaceKnow обнаружила 25 кораблей, проходящих через регион, от «грузовых судов до многоцелевых кораблей большего размера». На 23 из этих судов АИС работала.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Через месяц на место аварий допустили «Газпром». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщил, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 м глубиной, вырвало трубу длиной 40 м, образовался 259-метровый разрыв.

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Российский лидер назвал взрывы «очевидным терактом» и возложил ответственность на «англосаксов». Минобороны России 29 октября заявило о причастности к теракту специалистов ВМС Великобритании. Лондон отвергает обвинения.

По словам вице-премьера Александра Новака, работа российских специалистов на трубопроводах идет каждый день. В начале ноября специалисты оператора Nord Stream AG завершили первоначальный сбор данных на месте ЧП в зоне Швеции. Они обнаружили «кратеры техногенного характера».

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Северный поток корабли взрывы
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