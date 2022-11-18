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Кремль назвал данные Швеции по Nord Stream подтверждением позиции России

Дмитрий Песков призвал дождаться полной оценки ущерба от взрывов на «Северных потоках»
Россия считает взрывы на «Северных потоках» результатом «беспрецедентной диверсии» со стороны «англосаксов». Обнаружение Швецией следов взрывчатки в Балтийском море подтверждает мнение Москвы, полагает Песков
Фото: Trond Larsen / Expressen / Tt / Global Look Press
Фото: Trond Larsen / Expressen / Tt / Global Look Press

Следует найти стоящих за взрывами на трубопроводах проекта «Северный поток» — это очень важно, данные шведского следствия об обнаружении следов взрывчатки подтверждают позицию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сам факт, что стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта — или террористического акта, это можно как угодно называть, — это лишний раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны», — заявил представитель Кремля.

Для получения данных по восстановлению трубопроводов необходимо дождаться полной оценки ущерба, которую они получили, указал Песков, призвав «набраться терпения и ждать информацию» от специалистов.

«Нужно проанализировать данные по ущербу, перед тем как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления. Вы знаете, что есть разрешение для совместного предприятия, которое также проведет свои исследования мест поражения», — подчеркнул представитель Кремля.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Через месяц на место аварий допустили «Газпром». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщил, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 м глубиной, вырвало трубу длиной 40 м и образовался 259-метровый разрыв.


Днем 18 ноября шведская Служба безопасности сообщила об обнаружении «посторонних предметов» и следов взрывчатки на них. Следователи назвали расследование сложным, оно продолжается для получения более надежных выводов об инциденте. Сейчас ведомство намерено найти подозреваемых.

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Российская сторона считает взрывы «беспрецедентной диверсией», президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым «уже мало санкций» и выгодна такая ситуация. Тогда же в Совбезе отметили, что у России нет данных о причастности Запада к взрывам, подчеркнув, тем не менее, что США стали основным выгодополучателем.

Власти США отвергли обвинения, указав, что правительство стремилось не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, а не уничтожить его. В Белом доме указали, что процесс сертификации проекта был остановлен властями ФРГ в феврале. К произошедшему не причастна ни одна страна НАТО, уверены в США. «Это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде», — сообщили в альянсе.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Северный поток Швеция
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