В Кремле сравнили падение ракеты в Польше с подрывом «Северных потоков»

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, никакого повода для эскалации отношений с США и НАТО нет

Полицейский патруль недалеко от места взрыва (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Москва предпочла бы увидеть такую же эмоциональную реакцию на подрыв трубопроводов системы «Северный поток», какую страны Запада продемонстрировали в связи с падением ракеты на территорию Польши вблизи границы с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первое: мы стали свидетелями истеричной оголтело русофобской реакции, которая не основывалась ни каких реальных данных. Фактически высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления точного о том, что произошло, что стало причиной», — сказал Песков.

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«Второе: лишний раз подобная реакция показывает, что никогда не нужно спешить с оценками, которые могут нагнетать ситуацию. <...> И третье: мы бы, конечно, предпочли бы услышать такую эмоциональную, даже эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия на трубопроводах «Северный поток». Тогда такой реакции не было, и никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию», — отметил представитель Кремля.

Он также уточнил, что никакого повода для эскалации отношений с США и НАТО не было.

«Поляки имели все возможные средства, чтобы сообщить, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу бы все специалисты поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российскими вооруженным силам», — сказал представитель Кремля.

Он также посоветовал обратить внимание на сдержанную реакцию президента США Джо Байдена, которая контрастировала с «истеричной» реакцией польской стороны.

На вопрос о том, что если бы Россия не обстреляла Украину, то не было бы инцидента в Польше, Песков ответил, что не видит никакой связи между этими событиями. «Нет, не видим. Что касается инцидента в Польше, то Россия к этому не имеет никакого отношения. И здесь надо называть вещи своими именами», — резюмировал он.

Россия 15 ноября произвела массированных ракетный удар по территории Украины. Минобороны России сообщило, что ракетный удар был нанесен по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектами энергетики.

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