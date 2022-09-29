Путин заявил Эрдогану о «беспрецедентной диверсии» на «Северных потоках»

На газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была совершена «беспрецедентная диверсия, по сути — акт международного терроризма», заявил президент Владимир Путин в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Кремль.

Путин сказал, что страна выносит этот вопрос на рассмотрение Совбеза ООН.

Среди других тем разговора Кремль назвал референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также сделку по вывозу украинского зерна.

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