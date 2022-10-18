WSJ узнала о выводах немецких следователей об авариях на Nord Stream

Следователи не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но, по словам источников газеты, исходят из того, что за этим может стоять Россия. Путин заявлял, что диверсию организовали «англосаксы»

Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» можно расценивать как саботаж, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с результатами расследования.

Следователи не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но, по словам источников газеты, исходят из того, что за взрывами стоит Россия.

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Взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море произошли в конце сентября. И на Западе, и в России выдвигали предположение о диверсии. Президент Владимир Путин заявил, что ее организовали «англосаксы». Власти США отвергали версию о своей причастности.

Изначально совместным расследованием собирались заниматься Германия, Дания и Швеция (взрывы произошли в территориальных водах двух последних), однако позже, по данным источников немецкого телеканала ARD, решили вести его по отдельности.

Немецкие следователи с помощью дрона сделали снимки, на которых виден масштаб разрушений, и считают, что такие серьезные последствия могли возникнуть только в результате взрыва, сообщал телеканал.

В начале октября расследование аварий на «Северных потоках» завершила Швеция. Следствие пришло к выводу, что на газопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Кроме того, Стокгольм подтвердил подозрения в «серьезном саботаже».

Швеция отказалась передать России итоги расследования. Российский МИД до этого объявил демарш послам Германии, Швеции и Дании за отказ привлечь Москву к изучению причин аварии. Стокгольм также не стал делиться выводами о взрывах на «Северных потоках» с Берлином, назвав их «секретными».