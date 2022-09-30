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Патрушев назвал выгодополучателя взрывов на «Северных потоках»

На совещании глав разведслужб стран СНГ секретарь Совбеза России призвал участников к совместным действиям, чтобы разоблачить заказчиков и исполнителей взрывов на газопроводах в Балтийском море
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Необходимы скоординированные усилия по расследованию взрывов на газопроводах системы «Северный поток», при этом очевидно, что их основным выгодополучателем являются США.

Об этом на совещании глав разведслужб стран СНГ заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США», — сказал Патрушев.

Он также назвал необходимым «предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего сотрудничества».

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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Взрывы на трех нитках газопроводов «Северный поток», которые привели к резкому падению давления в трубах и остановке прокачки, произошли 26 сентября.

НАТО признало повреждение труб преднамеренной диверсией. «Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования, направленные на установление происхождения ущерба», — говорится в сообщении.

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Однако ни одна из сторон пока не назвала подозреваемых в подрыве пролегающих на морском дне труб. Кремль в первые дни после аварии избегал резких оценок и призывал расследовать инциденты. 29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аварии являются актами на «государственном уровне».

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Фото:Swedish Coast Guard


«Масштабы разрушений свидетельствует о том, что это действительно некий акт, и, конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», — сказал он.

Утечка газа на трубопроводе «Северный поток-1» прекратится в понедельник, 3 октября, спрогнозировали в компании-операторе проекта Nord Stream AG. Представитель компании отказался делать прогноз о том, когда газопровод может снова быть введен в эксплуатацию, отметив, что сначала нужно оценить ущерб от разрушений. «Оценку можно будет провести на месте, как только нам удастся приблизиться к району [происшествия]. Сейчас это запретная зона», — сказал он агентству.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Николай Патрушев Совбез России газопроводы Северный поток
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