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МИД назвал решение Литвы о России «стране-террористе» экстремистским

Захарова упрекнула Вильнюс в молчании об «агрессивных» действиях НАТО в Югославии, Ираке и Афганистане и отсутствии поддержки Вильнюсом минских соглашений. Сейм Литвы 10 мая признал Россию государством, «поддерживающим терроризм»
Здание Сейма Литвы, Вильнюс
Здание Сейма Литвы, Вильнюс (Фото: Olga Posaškova / lrs.lt)

Решение сейма Литвы о признании России террористическим государством — экстремистское, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, литовские депутаты исходили не из желания урегулировать ситуацию на Украине.

Представитель МИДа заявила, что Литве стоило бы за последние восемь лет хотя бы один раз высказаться за выполнение минских договоренностей и «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе». Захарова отметила, что Литва, будучи членом НАТО, никогда не выражала озабоченность «противозаконными, агрессивными» действиями альянса, которые «приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось». Она привела в пример бомбардировку Югославии, войну в Ираке и ситуацию в Афганистане.

Накануне сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». Депутаты назвали военную операцию на Украине геноцидом и выступили за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений» по аналогии с Нюрнбергским и Токийским трибуналами. В тексте упоминаются события в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле и «систематические серьезные военные преступления и преступления против человечности». Члены литовского парламента предложили другим государствам применить в отношении событий на Украине принцип универсальной юрисдикции, который позволяет привлекать лиц к ответственности без учета места преступления и гражданства обвиняемого и потерпевшего.

Сейм Литвы признал Россию террористическим государством
Политика
Сейм Литовской Республики,&nbsp;Вильнюс

Президент США Джо Байден тоже призывал к международному трибуналу из-за ситуации в Буче. В середине апреля он назвал военные действия на Украине геноцидом: «[Президент России Владимир] Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. Появляется все больше доказательств буквально ужасных вещей, которые русские сделали в Украине». Такую же оценку событиям в стране дали члены канадского парламента в своей резолюции. Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался таким образом охарактеризовать происходящее на Украине без предварительной юридической оценки.

В Кремле слова Байдена о геноциде назвали неприемлемым «извращением ситуации». Россия неоднократно отвергала обвинения в военных преступлениях на Украине и подчеркивала, что в рамках спецоперации наносит удары только по военным объектам. Опубликованные западными СМИ и украинскими политиками кадры тел погибших мирных жителей Бучи Минобороны назвало провокацией, а глава МИДа Сергей Лавров — инсценировкой.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Латвия терроризм
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