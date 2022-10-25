МИД России запретил въезд депутатам ПАСЕ и поставщикам оружия Украине

В санкционный список попали, в частности, представители европейских компаний, которые участвуют в поставках вооружений Киеву. Решение стало ответом на восьмой пакет санкций ЕС и резолюцию ПАСЕ о «террористическом» режиме в России

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия «в ответ на недружественные действия» Брюсселя расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщил МИД.

Точный перечень не приводится, но в ведомстве заявили, что санкции коснутся «представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму», а также некоторых депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Новые ограничения стали ответом на восьмой пакет санкций Евросоюза, введенный 6 октября и ставший ответом на «абсолютно законное», как считают в МИДе, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Санкции нацелены на сдерживание развития страны, они нелегитимны, подчеркнули в ведомстве.

ПАСЕ тоже придерживается «крайне агрессивной линии», отмечает МИД. 13 октября организация приняла резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим».

В новый пакет санкций ЕС вошли новые экспортные и импортные ограничения, потолок цен на нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года), запрет на инженерные и архитектурные услуги и ИТ-консалтинг, а также персональные санкции.