МИД России запретил въезд депутатам ПАСЕ и поставщикам оружия Украине
Россия «в ответ на недружественные действия» Брюсселя расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщил МИД.
Точный перечень не приводится, но в ведомстве заявили, что санкции коснутся «представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму», а также некоторых депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Новые ограничения стали ответом на восьмой пакет санкций Евросоюза, введенный 6 октября и ставший ответом на «абсолютно законное», как считают в МИДе, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Санкции нацелены на сдерживание развития страны, они нелегитимны, подчеркнули в ведомстве.
ПАСЕ тоже придерживается «крайне агрессивной линии», отмечает МИД. 13 октября организация приняла резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим».
В новый пакет санкций ЕС вошли новые экспортные и импортные ограничения, потолок цен на нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года), запрет на инженерные и архитектурные услуги и ИТ-консалтинг, а также персональные санкции.