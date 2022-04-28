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Политика ,  
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Захарова пообещала ответ в случае признания России спонсором терроризма

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Россия не оставит без ответа никакие меры Запада, в том числе «идиотического характера», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя возможность внесения Вашингтоном России в список стран — спонсоров терроризма.

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

США рассмотрят возможность признать Россию страной — спонсором терроризма
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Фото:Артур Габдрахманов / Sputnik / РИА Новости

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в сенате, заявил, что США рассматривают возможность признания России страной — спонсором терроризма. По его словам, у него «нет сомнений, что русские терроризируют украинцев», однако для юридического признания действия Москвы должны быть квалифицированы в соответствии с законодательством, передавала Wall Street Journal. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, задавший Блинкену вопрос, почему Россия до сих пор не попала в список стран-спонсоров, добавил: «Если вам нужно изменить закон, чтобы под него подпадала Россия, вы получите 100 голосов».

В середине апреля представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ведомство внимательно изучает факты и законодательство и готово признать Россию спонсором терроризма, если найдет это эффективным и уместным.

Госдепартамент может внести страну в число стран-спонсоров терроризма, если она «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма». Пока в американском списке четыре страны: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Признание государства спонсором терроризма позволяет президенту США ввести против него дополнительные санкции, ограничить или запретить продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

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Мария Захарова терроризм США
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