МИД назвал русофобским решение Риги объявить Россию спонсором терроризма

МИД назвал «выделение неугодных стран в некую особую категорию» «наглым и самоуверенным» и обвинил власти Латвии в провокации и нарушении устава ООН. Ранее сейм страны объявил Россию спонсором терроризма

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Решение латвийского сейма объявить Россию страной — спонсором терроризма — это очередное проявление русофобии, говорится в заявлении российского МИДа.

«Рассматриваем заявление сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством — спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики», — заявили в ведомстве.

МИД назвал действия латвийских властей по «выделению неугодных стран в некую особую категорию» «наглыми и самоуверенными» и заявил, что они противоречат уставу ООН и нарушают принцип суверенного равенства государств.

«Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований», — подчеркнули в МИДе.

Ранее 11 августа сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что страна «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». Парламент назвал Россию «крупнейшим поставщиком оружия режиму Башара Асада в Сирии» и напомнил об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, а также о катастрофе малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014-м. Российские власти не раз отрицали причастность к этим событиям.

Читайте на РБК Pro Pro Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Статьи Pro Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Статьи Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами Статьи Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи Pro Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор Статьи Pro От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы Прогнозы Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи

Кроме того, Латвия обратилась к властям европейских стран с призывом приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс позднее предупредил, что власти готовят поправки в законодательство о запрете на выдачу вида на жительство всем латвийцам, получившим гражданство России. Также этих людей обяжут покинуть страну. Госдума в ответ планирует осенью рассмотреть законопроект об упрощении процедуры получения российского паспорта для жителей прибалтийских стран.

Российский МИД уже реагировал на решение латвийского сейма о спонсировании терроризма. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что оно не несет под собой никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии», и назвала авторов идеи «неонацистами». До этого она обвиняла Ригу в «патологической русофобии» и говорила, что действия властей страны вызывают серьезные экономические и социальные проблемы в самой Латвии и снижают уровень жизни ее населения.

Решение латвийских властей также раскритиковали в Совфеде. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал РБК, что «Россия может принять кардинальные меры по взаимоотношениям с Латвией, а может вообще поставить вопрос о целесообразности поддержки дипломатических отношений с этой страной». Он допустил, что Рига потеряет от ответных шагов больше России, которой от действий латвийских властей «ни холодно, ни жарко».

Россия включила Латвию в список недружественных стран и разрешила расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. Также недружественные государства обязаны платить этой валютой за российский газ.