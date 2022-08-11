МИД назвал русофобским решение Риги объявить Россию спонсором терроризма
Решение латвийского сейма объявить Россию страной — спонсором терроризма — это очередное проявление русофобии, говорится в заявлении российского МИДа.
«Рассматриваем заявление сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством — спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики», — заявили в ведомстве.
МИД назвал действия латвийских властей по «выделению неугодных стран в некую особую категорию» «наглыми и самоуверенными» и заявил, что они противоречат уставу ООН и нарушают принцип суверенного равенства государств.
«Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований», — подчеркнули в МИДе.
Ранее 11 августа сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что страна «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». Парламент назвал Россию «крупнейшим поставщиком оружия режиму Башара Асада в Сирии» и напомнил об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, а также о катастрофе малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014-м. Российские власти не раз отрицали причастность к этим событиям.
Кроме того, Латвия обратилась к властям европейских стран с призывом приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс позднее предупредил, что власти готовят поправки в законодательство о запрете на выдачу вида на жительство всем латвийцам, получившим гражданство России. Также этих людей обяжут покинуть страну. Госдума в ответ планирует осенью рассмотреть законопроект об упрощении процедуры получения российского паспорта для жителей прибалтийских стран.
Российский МИД уже реагировал на решение латвийского сейма о спонсировании терроризма. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что оно не несет под собой никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии», и назвала авторов идеи «неонацистами». До этого она обвиняла Ригу в «патологической русофобии» и говорила, что действия властей страны вызывают серьезные экономические и социальные проблемы в самой Латвии и снижают уровень жизни ее населения.
Решение латвийских властей также раскритиковали в Совфеде. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал РБК, что «Россия может принять кардинальные меры по взаимоотношениям с Латвией, а может вообще поставить вопрос о целесообразности поддержки дипломатических отношений с этой страной». Он допустил, что Рига потеряет от ответных шагов больше России, которой от действий латвийских властей «ни холодно, ни жарко».
Россия включила Латвию в список недружественных стран и разрешила расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. Также недружественные государства обязаны платить этой валютой за российский газ.