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Военная операция на Украине ,  
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Макрон сообщил о ста часах разговоров с Путиным по Украине

Макрон сказал, что «потерял счет» беседам с Путиным. Президент Франции стал самым частым собеседником президента России с начала спецоперации на Украине, это вызывало критику европейских лидеров
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Роль Франции в решении кризиса на Украине состоит в посредничестве, с декабря прошлого года в переговорах с президентом России Владимиром Путиным проведено «сто часов», заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью La Depeche.

«Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным с декабря. Всего сто часов», — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти выход из кризиса по дипломатическим каналам. По словам Макрона, он уверен, что российские власти совершили «историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», о чем говорил Путину.

«Тем не менее Россия остается великим народом. Я думаю, что он уединился. Запираться в изоляции — это одно, а знать, как выбраться из нее, — это трудный путь», — резюмировал французский президент.

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Фото:Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Макрон и Путин участили контакты с конца прошлого года, когда обстановка вокруг Украины начала обостряться, а Россия — требовать гарантий безопасности от США и НАТО. Они также лично встретились в Москве в начале февраля. По данным на конец мая, из всех мировых лидеров Макрон стал наиболее частым собеседником Путина, он также активно поддерживает контакты и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Частое общение президента Франции с президентом России вызывало критику у других европейских лидеров. В начале апреля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что их беседы не помогли предотвратить спецоперацию на Украине, а ситуация требует «четких и решительных» санкций. Макрон тогда назвал диалог с Путиным своим долгом, подчеркнув, что с самого начала своего президентского срока в 2017 году «не потворствовал ему, в отличие от других».

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В середине мая созванивающихся с Путиным политиков раскритиковала эстонский премьер-министр Кая Каллас, передавал портал Euractiv. «Я чувствую, что если все постоянно звонят ему, он не получает сообщения о том, что он изолирован. Поэтому, если мы хотим донести сообщение, что на самом деле «вы изолированы», не звоните ему — в этом нет смысла», — сказала она. Каллас выразила уверенность, благодаря постоянным контактам Путин уверен, что находится «в центре внимания» и деэскалации не происходит.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эмманюэль Макрон Владимир Путин Украина переговоры
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