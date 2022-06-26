Джонсон призовет лидеров G7 не допустить «усталости» от поддержки Украины

Лондон предоставит гарантии для кредита Киеву от Всемирного банка, это поможет «сохранить украинское государство», сообщили в офисе Джонсона. Премьер намерен призвать страны G7 не позволить появиться «усталости и колебанию»

Поддержка Украины западными странами не должна ослабевать, поскольку поскольку проявление усталости и колебаний в этом вопросе «сыграет на руку» российским властям, такой тезис британский премьер Борис Джонсон намерен заявить на саммите лидеров стран «Большой семерки» (G7: США, Германия, Франция, Канада, Италия, Япония и Великобритания), говорится в сообщении его офиса.

«Сейчас не время отказываться от Украины, — сказал глава британского правительства. — «Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность — это наша безопасность, а их свобода — это наша свобода».

Саммит лидеров государств G7 станет первым с конца февраля и начала российской специальной операции на Украине.

Украинские власти опасаются, что к осени финансирование может прекратиться, если не будет оказано срочная финансовая помощь, говорится также в сообщении офиса Джонсона. Для решения этого вопроса Лондон направит $525 млн в качестве гарантий для получения Украиной кредита от Всемирного банка в конце 2022 года. В офисе британского премьера подчеркнули, что гарантии Лондона позволят Всемирному банку предоставить Киеву «намного больше» средств.

Таким образом, фискальная поддержка Украины со стороны Великобритании достигнет 1,5 млрд, тогда как общий объем экономической и гуманитарной помощи составит в этом году $1,8 млрд.

«Эти инвестиции помогут сохранить украинское государство. Великобритания покрывает стоимость кредита только в том случае, если правительство Украины не в состоянии платить. Таким образом, они являются как инвестицией в стратегическую устойчивость Украины, так и выражением уверенности в будущем страны», — сказано в сообщении офиса Джонсона.

Читайте на РБК Pro Pro Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть Кейсы Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи Pro И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст Инструкции Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда Прогнозы Pro «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Готовьтесь работать вдвое больше. Причина — в персональных данных Готовьтесь работать вдвое больше. Причина — в персональных данных Инструкции

Об усталости ряда европейских стран говорил, в частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в конце марта. По его словам, некоторые государства хотели бы избежать введения «дальнейших, дополнительных, системных санкций, которые действительно могут ударить по российской экономике». Кулеба отметил, что Киев ведет работу с правительствами этих стран для преодоления их усталости по вопросу санкций.



«У нас есть очень хороший партнер здесь, в Польше, чтобы двигаться в сторону полного отхода от [российской] нефти и газа. Некоторые страны не готовы отойти от них полностью, например Германия, но мы видим некоторые шаги по постепенному отходу», — сказал он.

Украинский президент Владимир Зеленский также говорил о «растущей усталости», из-за чего от Киева требуют нежелательный для него результат. Он отметил: «люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас».

Джонсон в середине июня подчеркивал, что западным союзникам следует быть готовыми, что конфликт на Украине станет затяжным, из-за чего стоит «привлечь время» на сторону Киева. Он сказал: «все будет зависеть от того, сможет ли Украина укрепить свою способность защищать свою территорию быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению». Тогда же британский премьер указал, что постоянное финансирование Украине для «сохранения жизнеспособности украинского государства» должно происходить в течении многих лет.