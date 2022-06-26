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Военная операция на Украине ,  

Джонсон призовет лидеров G7 не допустить «усталости» от поддержки Украины

Лондон предоставит гарантии для кредита Киеву от Всемирного банка, это поможет «сохранить украинское государство», сообщили в офисе Джонсона. Премьер намерен призвать страны G7 не позволить появиться «усталости и колебанию»

Поддержка Украины западными странами не должна ослабевать, поскольку поскольку проявление усталости и колебаний в этом вопросе «сыграет на руку» российским властям, такой тезис британский премьер Борис Джонсон намерен заявить на саммите лидеров стран «Большой семерки» (G7: США, Германия, Франция, Канада, Италия, Япония и Великобритания), говорится в сообщении его офиса.

«Сейчас не время отказываться от Украины, — сказал глава британского правительства. — «Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность — это наша безопасность, а их свобода — это наша свобода».

Саммит лидеров государств G7 станет первым с конца февраля и начала российской специальной операции на Украине.

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Фото:Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Украинские власти опасаются, что к осени финансирование может прекратиться, если не будет оказано срочная финансовая помощь, говорится также в сообщении офиса Джонсона. Для решения этого вопроса Лондон направит $525 млн в качестве гарантий для получения Украиной кредита от Всемирного банка в конце 2022 года. В офисе британского премьера подчеркнули, что гарантии Лондона позволят Всемирному банку предоставить Киеву «намного больше» средств.

Таким образом, фискальная поддержка Украины со стороны Великобритании достигнет 1,5 млрд, тогда как общий объем экономической и гуманитарной помощи составит в этом году $1,8 млрд.

«Эти инвестиции помогут сохранить украинское государство. Великобритания покрывает стоимость кредита только в том случае, если правительство Украины не в состоянии платить. Таким образом, они являются как инвестицией в стратегическую устойчивость Украины, так и выражением уверенности в будущем страны», — сказано в сообщении офиса Джонсона.

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Столтенберг заявил, что кризис на Украине удастся завершить переговорами
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Йенс Столтенберг

Об усталости ряда европейских стран говорил, в частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в конце марта. По его словам, некоторые государства хотели бы избежать введения «дальнейших, дополнительных, системных санкций, которые действительно могут ударить по российской экономике». Кулеба отметил, что Киев ведет работу с правительствами этих стран для преодоления их усталости по вопросу санкций.

«У нас есть очень хороший партнер здесь, в Польше, чтобы двигаться в сторону полного отхода от [российской] нефти и газа. Некоторые страны не готовы отойти от них полностью, например Германия, но мы видим некоторые шаги по постепенному отходу», — сказал он.

Украинский президент Владимир Зеленский также говорил о «растущей усталости», из-за чего от Киева требуют нежелательный для него результат. Он отметил: «люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас».

Джонсон в середине июня подчеркивал, что западным союзникам следует быть готовыми, что конфликт на Украине станет затяжным, из-за чего стоит «привлечь время» на сторону Киева. Он сказал: «все будет зависеть от того, сможет ли Украина укрепить свою способность защищать свою территорию быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению». Тогда же британский премьер указал, что постоянное финансирование Украине для «сохранения жизнеспособности украинского государства» должно происходить в течении многих лет.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Борис Джонсон Украина G7 саммит G7

Борис Джонсон

политик, премьер-министр Великобритании

19 июня 1964 года

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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