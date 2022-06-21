Глава МИД Латвии назвал причины для переговоров с Россией по Украине

Общение лидеров ЕС с Путиным позволяет отслеживать его позицию по Украине и понимать, что речь больше не идет о расширении НАТО, считает Ринкевич. По его словам, это позволяет менять позицию стран Евросоюза по санкциям

Эдгар Ринкевич (Фото: Edijs Palens / XinHua / Global Look Press)

В нынешней ситуации решение ряда лидеров Евросоюза «все время названивать по одной причине» в Кремль выглядит странным, однако это позволяет узнать текущую позицию российского президента Владимира Путина по Украине и осознать изменение возможных векторов развития происходящего. Об этом заявил глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевич в интервью RTVI (интервью взял экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, признан в России иностранным агентом).

По словам Ринкевича, по этим причинам он пока «не впадает в истерику» из-за телефонных переговоров лидеров ЕС с президентом России или личного визита в Москву канцлера Австрии Карла Нехаммера.

«С моей точки зрения, это потом положительно влияет на умонастроение руководителей больших государств Европы, потому что они понимают, что это уже больше не о расширении НАТО, не об Украине в НАТО — это совсем другой настрой. Это меняет позиции по некоторым вопросам, по санкциям», — пояснил Ринкевич.

Он выразил уверенность, что Россия сейчас думает не о мире, а о «присоединении некоторых территорий украинских, не знаю, Херсонская область, Донецкая область, о совершении каких-то других действий. Возможна ситуация, где они будут двигаться дальше на Молдову, восстанавливать великую Россию». Министр отметил, что некоторые политики, не вникавшие в детали и прежде незнакомые «с такими амбициями», полагали, что будет достаточно сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации.

«Я считаю, что [ситуация] уладится только тогда, когда Россия увидит, что Украина борется, что невозможно больше отжать ничего, а уже теряется, и вот тогда уже [представители Москвы] сядут за стол переговоров», — подчеркнул он.

Ринкевич напомнил, что с конца октября прошлого года по конец февраля 2022 года европейские политики совершили множество визитов в Москву для переговоров.

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Европейские политики участили контакты с Путиным и представителями российского МИДа с конца прошлого года. Тогда обстановка вокруг Украины начала обостряться, Москва требовала «гарантий безопасности» от США и НАТО. По данным на конец мая, наиболее частыми собеседниками президента России стал французский лидер Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Макрон говорил, что с декабря провел в беседах с Путиным более 100 часов, ответив, что потерял им счет. Частые беседы с российским лидером вызывали критику у других европейских лидеров. Эстонский премьер Кая Каллас указывала: «Я чувствую, что, если все постоянно звонят ему, он не получает сообщения о том, что он изолирован». Президент Франции говорил, что считает поддержание контакта с Путиным своим долгом.

Канцлер Австрии посетил Москву в начале апреля, они с Путиным общались один на один. Нехаммер пояснял, что Вена занимает нейтральную позицию в конфликте, однако занимает четкую позицию по необходимости прекращения огня, расследования военных преступлений и открытия гуманитарных коридоров. Kronen Zeitung со ссылкой на окружение канцлера писала, что тот намеревался «навести мосты» на встрече с Путиным. По итогам визита Нехаммер заявил, что президент России не оставил «положительного впечатления в целом».

Предположение о территориальных амбициях властей России раньше высказывали и в Польше. «Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то она не остановится, а будет двигаться дальше, потому что цель Кремля — восстановить империю», — сказал глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Аналогичное суждение высказывала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд: «Путин хочет, чтобы мир отправился обратно в прошлое, во времена, когда не существовало объединенных наций, во времена, когда миром управляли империи».

В Москве не раз отвергали стремление к «оккупации» Украины. Путин отмечал, что все народы обладают правом на самоопределение, но жителей Донбасса не спрашивали, «как они хотят обустроить свою жизнь». По его словам, Россия считает важным, чтобы этим правом были обеспечены все желающие на территории Украины. «Все, кто этого захочет», — подчеркнул он.