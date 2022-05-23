С какими лидерами чаще всего общаются Путин и Зеленский. Инфографика

Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко, на переговорах прозвучала тема Украины. С какими мировыми лидерами больше всего общались президенты Украины и России с конца февраля — в инфографике РБК

С конца февраля Путин и Лукашенко общаются уже в седьмой раз, за это же время президент Белоруссии общался с Зеленским лишь однажды.

В конце апреля Москву посетил генсек ООН Антониу Гутерреш, чтобы обсудить меры по установлению мира на Украине. После встречи с Путиным генсек ООН лично посетил Киев и встретился с Зеленским 28 апреля, после чего 4 мая они провели телефонный разговор.

РБК подсчитал, с какими мировыми лидерами больше всего общались Путин и Зеленский с конца февраля. Учитывались только те политики, которые за это время общались как с одним, так и с другим президентом. Лидирует по-прежнему президент Франции Эмманюэль Макрон: с 24 февраля он провел 10 телефонных разговоров с Путиным и 12 — с президентом Зеленским.