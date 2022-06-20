Канцлер ФРГ Шольц заявил о страхе Путина, что «искра демократии» распространится на Россию

Шольц заявил о страхе Путина, что «искра демократии» придет в Россию

Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию.

«Путин, по-видимому, боится, что искра демократии может перескочить на Россию. Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС», — написал он в Twitter.

Канцлер счел, что российский лидер хочет вернуться к политике зон влияния. «Но это ему не удастся», — добавил он.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Шольца, отметив, что на Россию пару раз распространялись «немецкие искры». «Больше пожаров не допустим», — заверила она.

Материал дополняется.