Трамп и Джонсон обсудили Украину

Дональд Трамп (справа) и Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон провели встречу для обсуждения ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на представителя последнего сообщает Sky News.

Где они встретились неизвестно, но переговоры прошли в перерыве турне Джонсона по США с остановками в Техасе и Лас-Вегасе, отмечает телеканал.

Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 года по сентябрь 2022 и застал первые месяцы военной операции России на Украине. Он активно выступал за поставки вооружений и оказание финансовой помощи Украине, обучение ее военных и несколько раз посещал Киев, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трамп был президентом США в 2017-2021 годах. В ходе попытки переизбраться на второй срок он проиграл своему сопернику-демократу Джо Байдену. После начал военной операции Трамп заявлял, что при нем конфликта на Украине не произошло бы, связал происходящее со «слабостью и компетентностью» Байдена и обвинил американские власти в неумении общаться с президентом России Владимиром Путиным.