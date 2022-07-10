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Трамп заявил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы

Для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе» и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить», считает Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Michael B. Thomas / Getty Images)

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что если бы он продолжал руководить страной, событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло, пишет Аxios.

«Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», — сказал он.

Трамп заявил, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе», и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».

Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Он не смог переизбраться на второй срок, проиграв демократу Джо Байдену. Трамп допускал участие в президентских выборах 2024 года.

После отставки он не раз критиковал нового президента, действия которого, по его мнению, сделали США «страной упадка». Нынешняя администрация Белого дома «не умеет» общаться с президентом России Владимиром Путиным, а действия Байдена могут привести к мировой войне, считает экс-президент.

На фоне событий на Украине и западных санкций против России инфляция в США в марте достигла рекордного показателя за 40 лет — 8,5%. Американский президент Джо Байден называл инфляцию «проклятием» для штатов и заявлял, что больше всего дорожают бензин и еда. Он также называл рост цен «путинским налогом» и «побочным эффектом» помощи Украине. Глава Минфина США Джанет Йеллен прогнозировала, что инфляция будет оставаться в стране высокой еще долго.

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и обеспечение собственной безопасности в условиях угрозы со стороны НАТО. Западные страны начали вводить санкции против России, США запретили импорт нефти и газа, ЕС ввел ограниченное нефтяное эмбарго с переходным периодом и исключением для некоторых стран союза.

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Теги
Кирилл Соколов
Дональд Трамп Инфляция Военная операция на Украине
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