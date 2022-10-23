Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отказался от участия в выборах нового главы правительства королевства, он не будет баллотироваться на пост главы Консервативной партии (тори). Об этом пишет Sky News.

«Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — сказал Джонсон.

Экс-премьер отметил, что ему не удалось достичь соглашения с экс-главой Минфина Риши Сунаком и младшим министром по торговым отношениям Великобритании Пенни Мордонт. В связи с этим, пояснил Джонсон, лучшим решением является отказ от баллотирования в премьеры и поддержка в адрес победителя.

Джонсона поддерживали 59 депутатов-консерваторов, для предвыборной гонки ему было необходимо заручиться голосами 100 членов парламента. Больше всего поддержки у Сунака — 144 голоса.

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