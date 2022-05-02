Трамп связал начало спецоперации на Украине с «некомпетентностью» Байдена

Российская военная операция на Украине стала возможна из-за слабости и некомпетентности президента США Джо Байдена, заявил бывший глава государства Дональд Трамп во время выступления в штате Небраска.

По мнению Трампа, Россия могла решить проводить спецоперацию на Украине после того, как США вывели свои войска из Афганистана.

«Байден превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать. На мой взгляд, когда [президент России] Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска. При мне он не сделал бы этого, никогда не сделал бы», — сказал экс-президент.

Он заявил, что российское руководство увидело в этом «слабость и некомпетентность» Байдена. «Ничего из этого [при мне] никогда бы не произошло, сто процентов», — повторил Трамп.

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