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Трамп обвинил власти США в неумении общаться с Путиным

Нынешние американские власти не знают, как взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным, из-за этого могут погибнуть «миллионы людей», заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — сказал Трамп.

Он назвал нынешний период «самым опасным временем в истории» из-за «невероятной силы современного вооружения». Экс-президент повторил, что при нем конфликта на Украине бы не случилось, и заявил, что не следует позволять продолжаться тому, что там происходит.

Трамп связал начало спецоперации на Украине с «некомпетентностью» Байдена
Политика
Дональд Трамп

Трамп и ранее критиковал деятельность Байдена и его администрацию. Так, 2 мая бывший президент США заявил, что российская военная операция на Украине стала возможна из-за «слабости и некомпетентности» Байдена. Он связал решение о проведении операции с выводом войск США из Афганистана, указав, что «Байден превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать». «Ничего из этого [при мне] никогда бы не произошло, сто процентов», — утверждает Трамп.

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Теги
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