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Трамп призвал к незамедлительным мирным переговорам по Украине

Для скорого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Неваде.

«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп.

Дональд Трамп не в первый раз призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров. «Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого», — сказал он в конце сентября. Кроме того, он предложил свою кандидатуру в качестве посредника.

Ранее Трамп критиковал администрацию действующего президента Джо Байдена, обвинив его в начале конфликта. По словам Трампа, при нем конфликта бы не случилось.

Переговорный процесс между Россией и Украиной оказался заморожен в начале апреля после публикаций о гибели мирных жителей в городе Буча Киевской области. Российские власти считают это постановкой и провокацией. После того, как Россия провела референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается вести переговоры с Москвой, пока страну возглавляет Владимир Путин.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам главы государства, целью спецоперации является «денацификация и демилитаризация» Украины. После начала боевых действия страны НАТО во главе с США стали помогать Киеву вооружением и финансовой помощью.

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