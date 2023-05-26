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Военная операция на Украине ,  
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Медведев исключил переговоры с Украиной, пока существует Зеленский

Зампред Совбеза Медведев: переговоры с Киевом невозможны, пока существует режим Зеленского
России и Украине рано или поздно придется договариваться, но пока у власти в Киеве находится Зеленский, для Москвы с точки зрения переговоров ситуация не изменится, подчеркнул Медведев
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Louise Delmotte / Getty Images)

Переговоры России с Украиной невозможны, пока существует киевский режим и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — сказал он в ходе визита во Вьетнам (цитата по «РИА Новости»).

В то же время Медведев признал, что Москве и Киеву рано или поздно придется договариваться, однако ситуация для России с точки зрения переговоров не изменится, пока у власти на Украине находятся «эти люди».

Он также добавил, что все существующие мирные планы по решению конфликта на Украине следует изучать.

В начале мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских чиновников сообщила, что ключевые представители в Совете нацбезопасности США выступают за переговоры Москвы и Киева, но перед этим в Госдепартаменте и ЦРУ хотят увидеть, как будет проходить украинское наступление.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что другие страны пытаются заставить Киев пойти на переговоры с Москвой на российских условиях. Однако, по его словам, Украина намерена вести переговоры только на своих условиях, среди которых Зеленский называл отвод российских войск к границам страны 1991 года.

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Россия готова к диалогу, но не собирается следовать «чужим условиям» в данном вопросе, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отмечали в Кремле, Украина при переговорах должна учитывать «ситуацию де-факто и новые реалии».

В начале апреля к переговорам стороны призывали лидеры КНР и Франции Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон. В Италии также указывали, что хотели бы заставить Москву и Киев начать переговоры.

В то же время глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач назвал преждевременными переговоры России и Украины на данном этапе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любые мирные инициативы, которые предусматривают равноправный диалог между Россией и Украиной, должны быть отклонены. Она высказалась в поддержку «мирной формулы», предложенной Зеленским.

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Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Украина переговоры
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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