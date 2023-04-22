Трамп пообещал при переизбрании решить конфликт на Украине до инаугурации

Трамп пообещал решить конфликт на Украине в случае победы на выборах до входа в Белый дом

Бывший президент США Дональд Трамп (с 2017 по 2020 год) заявил, что если одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то разрешит конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом он сказал во время своего выступления на обеде Линкольна и Рейгана в Форт-Майерсе во Флориде. Трансляцию вел C-SPAN.

«Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего, даже еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете. Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищный конфликт между Россией и Украиной. Я очень быстро все улажу», — сказал Трамп.

Он отметил, что знает обоих — и президента Украины Владимира Зеленского, и президента России Владимира Путина.

Выборы президента США запланированы на 2024 год. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного президента — в январе следующего года.

В ноябре 2022 года Трамп объявил, что будет участвовать в выборах, «чтобы снова сделать Америку великой». Свою заявку также подали юрист Роберт Кеннеди, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, республиканцы экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Основным своим конкурентом Трамп называл губернатора штата Флорида Рона Десантиса. О намерении баллотироваться говорил и действующий президент США Джо Байден.

Трамп, комментируя, конфликт на Украине, неоднократно говорил, что решил бы его быстро, «в течение 24 часов». В случае победы на выборах он пообещал позвонить для решения ситуации Путину и Зеленскому. Кроме того, политик критикует шаги Байден в отношении Украины: «Он [Байден] систематически, но возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной».