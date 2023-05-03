Джонсон призвал кабинет Сунака посодействовать вступлению Украины в НАТО

Правительство Великобритании должно посодействовать скорейшему вступлению Украины в состав НАТО. Об этом в Палате общин заявил бывший британский премьер Борис Джонсон, передает газета Daily Express.

В ходе своего выступления Джонсон сказал следующее: «Согласен ли министр также с тем, что по этой причине политика правительства должна состоять в том, чтобы Украине было предложено сделать все необходимые приготовления с тем, чтобы как можно скорее вступить в НАТО в соответствии с действующими правилами ради обеспечения ясности, стабильности и мира в Европе?»

В ответ глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, к которому обращался Джонсон, заявил, что позиция НАТО по вступлению Украины вполне однозначна.

«Желание Украины стать членом альянса полностью понятно из-за угрозы с востока», — добавил Клеверли.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО 30 сентября прошлого года. Президент Владимир Зеленский в январе сказал, что ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе «мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери». The Financial Times отмечала, что Польша и страны Балтии предложили предоставить Киеву «дорожную карту» по членству в ходе этого мероприятия.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу согласны с членством Украины. Премьер-министр Венгрии, которая входит в блок, отреагировал на это заявление фразой: «Что?!..»

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не допустить Киев в альянс — одна из целей спецоперации, так как обратное «будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны».