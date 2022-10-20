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Times узнала о возможном участии Джонсона в выборах премьера Британии

The Times: Борис Джонсон может выставить свою кандидатуру на пост премьера Британии
Джонсон считает свое участие в выборах вопросом «национальных интересов», он покинул пост в сентябре. Трасс подала в отставку из-за ошибок в экономической политике
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Экс-премьер Борис Джонсон, как ожидается, будет участвовать в выборах главы правительства Великобритании после отставки Лиз Трасс, сообщает The Times.

Как отмечает издание, Джонсон считает это вопросом «национальных интересов». По его данным, пока экс-премьер «прощупывает почву», но верит, что «сможет перевернуть» Консервативную партию.

Трасс объявила об отставке 20 октября, она пробыла на посту премьера 45 дней. Свои обязанности она продолжит исполнять до выбора преемника. Трасс ушла в отставку из-за ошибок в экономической политике. За последнюю неделю ее кабинет покинули два министра — глава Минфина Квази Квартенг и глава МВД Суэлла Браверман.

Джонсон объявил об отставке в начале июля, она последовала за увольнением десятков сотрудников правительства Британии на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Последний устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда это стало известно, Пинчер извинился и подал в отставку. Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в отношении него проводилось парламентское расследование о домогательствах.


Объявляя о своей отставке, Джонсон рассказал, что пытался убедить членов своего правительства, что смена премьера сейчас была бы «эксцентричной», и выразил сожаление, что его аргументы не сработали.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года, до назначения премьером он был главой британского МИДа (как и Трасс), а также мэром Лондона.

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Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
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