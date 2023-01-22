Борис Джонсон встретился с Зеленским и съездил в Бучу

Борис Джонсон в Бородянке, Украина (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он также опубликовал видео встречи с ним. «Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, благодарю за поддержку», — написал Зеленский.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Джонсон также посетил Бучу и Бородянку. Она отметила, что поврежденные бородянские дома еще не восстановлены, хотя это должны были сделать до 15 декабря. «Надеюсь, Джонсон после увиденного мотивирует местные власти выполнять свои обещания, а британских инвесторов — вкладывать деньги в восстановление и строительство новых объектов», — написала депутат в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Джонсон сказал, что для него «большая честь посетить Украину по приглашению президента Зеленского», передает The National. Бывший премьер принял участие в церемонии возложения венков в Буче в память о погибших.

Бородянку и Бучу российские военные заняли вскоре после начала спецоперации. 30 марта армия России покинула эти населенные пункты после того, как во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле было достигнуто соглашение о сокращении Россией «военной активности на киевском и черниговском направлениях».



1 апреля представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.



Минобороны России в ответ на это заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией.

Нынешний британский премьер Риши Сунак заявил, что поддерживает визит Джонсона на Украину, сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря. По его словам, политик «поддерживает всех коллег, показывающих, что Великобритания стоит за Украиной и будет продолжать поддерживать ее».

Это первый визит Джонсона на Украину после отставки с поста премьер-министра Великобритании. О его поездке заранее не сообщалось. Накануне газета The Guardian писала, что Джонсон рассказал друзьям о намерении в ближайшие месяцы побывать в Киеве, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине.

Джонсон посещал Украину трижды — в апреле, июне и августе прошлого года. Тогда он обсуждал предоставление стране финансовой и военной помощи. В последнюю поездку Зеленский вручил ему орден Свободы — госнаграду за заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны. Кроме того, имя Джонсона появилось на Аллее смелости в Киеве, которую открыли к годовщине Дня независимости.

В июле прошлого года Джонсон стал первым британцем, получившим звание почетного гражданина Одессы за всю историю его существования с 1862 года. Аналогичный статус он получил в Киеве. Мэр города Виталий Кличко назвал его «большим другом Украины».

В начале мая именем Бориса Джоносна назвали набережную реки Стугна в городе Васильков (Киевская область). «Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине», — пояснила решение глава Василькова.