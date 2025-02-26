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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс не увидел намерения у Зеленского быстро закончить конфликт с Россией

Вэнс: Зеленский не уловил сигнал о необходимости быстро закончить конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский не понял сигнал о необходимости быстро закончить конфликт, заявил Вэнс. «Я пытался дать ему вежливое, но твердое указание на то, что война должна быть прекращена как можно скорее. Но он явно не понял этого», — сказал он

Президент Украины Владимир Зеленский не уловил сигнал о необходимости быстро закончить конфликт с Россией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию Daily Mail.

«Когда мы общались с ним (с Зеленским. — РБК) в отеле в Мюнхене, я пытался дать ему вежливое, но твердое указание на то, что война должна быть прекращена как можно скорее. Но он явно не понял этого», — сказал политик.

Зеленский и Вэнс встречались на полях Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.

Вэнс вновь заявил, что критика Зеленским американского коллеги Дональда Трампа — это не лучшая стратегия. По мнению вице-президента США, Зеленский, прибегая к ней, пытается изменить позицию республиканца насчет конфликта.

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Трамп еще до избрания президентом США обещал завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. «На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — говорил он.

В середине февраля Трамп и Зеленский обрушились с критикой друг на друга на фоне переговоров о доступе США к украинским полезным ископаемым. Республиканец назвал украинского коллегу «диктатором без выборов». Зеленский, по мнению Трампа, «плохо вел переговоры» и не смог положить конец боевым действиям, в то время как Россию «можно было бы легко отговорить» от начала полномасштабного конфликта. В связи с этим президент США счел присутствие Зеленского на переговорах об урегулировании неважным.

Президенту России Владимиру Путину, по мнению Трампа, «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя: «Он хочет, чтобы люди перестали умирать», — говорил республиканец. Путин подтверждал, что Россия хочет завершения конфликта и готова к переговорам.В отказе от них Москва обвиняет Киев. Украина называет условием для дипломатического урегулирования в том числе получение гарантий безопасности от НАТО. Россия выступает против присоединения соседней страны к альянсу.

По мнению Трампа, Путину и Зеленскому необходимо встретиться и обсудить урегулирование конфликта. Москва считает украинского президента нелегитимным, поскольку у него закончился срок полномочий. Конституция Украины запрещает проведение выборов в период действия военного положения.

Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать». Последний заявлял, что готов к прямым переговорам с участием Путина, если это будет «единственной конфигурацией» для достижения мира. По мнению российского президента, Зеленский препятствует достижению мира, которого добиваются Россия и США.

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Джеймс Дэвид Вэнс Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине мирное урегулирование
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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