Вэнс не увидел намерения у Зеленского быстро закончить конфликт с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не уловил сигнал о необходимости быстро закончить конфликт с Россией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию Daily Mail.
«Когда мы общались с ним (с Зеленским. — РБК) в отеле в Мюнхене, я пытался дать ему вежливое, но твердое указание на то, что война должна быть прекращена как можно скорее. Но он явно не понял этого», — сказал политик.
Зеленский и Вэнс встречались на полях Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.
Вэнс вновь заявил, что критика Зеленским американского коллеги Дональда Трампа — это не лучшая стратегия. По мнению вице-президента США, Зеленский, прибегая к ней, пытается изменить позицию республиканца насчет конфликта.
Трамп еще до избрания президентом США обещал завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. «На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — говорил он.
В середине февраля Трамп и Зеленский обрушились с критикой друг на друга на фоне переговоров о доступе США к украинским полезным ископаемым. Республиканец назвал украинского коллегу «диктатором без выборов». Зеленский, по мнению Трампа, «плохо вел переговоры» и не смог положить конец боевым действиям, в то время как Россию «можно было бы легко отговорить» от начала полномасштабного конфликта. В связи с этим президент США счел присутствие Зеленского на переговорах об урегулировании неважным.
Президенту России Владимиру Путину, по мнению Трампа, «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя: «Он хочет, чтобы люди перестали умирать», — говорил республиканец. Путин подтверждал, что Россия хочет завершения конфликта и готова к переговорам.В отказе от них Москва обвиняет Киев. Украина называет условием для дипломатического урегулирования в том числе получение гарантий безопасности от НАТО. Россия выступает против присоединения соседней страны к альянсу.
По мнению Трампа, Путину и Зеленскому необходимо встретиться и обсудить урегулирование конфликта. Москва считает украинского президента нелегитимным, поскольку у него закончился срок полномочий. Конституция Украины запрещает проведение выборов в период действия военного положения.
Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать». Последний заявлял, что готов к прямым переговорам с участием Путина, если это будет «единственной конфигурацией» для достижения мира. По мнению российского президента, Зеленский препятствует достижению мира, которого добиваются Россия и США.
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