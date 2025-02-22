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Военная операция на Украине ,  
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Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться и урегулировать конфликт

Сюжет
Военная операция на Украине
Путину и Зеленскому необходимо встретиться и обсудить урегулирование конфликта, заявил Трамп. Ранее он говорил, что переговоры могут идти и без участия Зеленского. Москва считает украинского президента нелегитимным

Президенту России Владимиру Путину необходимо встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его слова передает C-Span

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться. <...> Я хочу видеть прекращение огня и хочу видеть заключение сделки», — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что Зеленский за три года «плохо вел переговоры» и не смог положить конец боевым действиям, в то время как Россию «можно было бы легко отговорить» от начала полномасштабного конфликта. Американский лидер на этом фоне счел неважным присутствие Зеленского на переговорах. До этого он называл Зеленского «диктатором без выборов».

Трамп счел неважным присутствие Зеленского на переговорах
Политика
Дональд Трамп

Трамп неоднократно заявлял о планах урегулировать украинский конфликт после избрания. Белый дом оценил усилия его предшественника Джо Байдена для решения кризиса как нулевые.

12 февраля Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом и договорился с ним о том, что «соответствующие команды немедленно приступят к переговорам». После этого 18 февраля российская и американская делегации провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с участием Путина, если это будет «единственной конфигурацией» для достижения мира. На Украине действует запрет на переговоры с Путиным. Москва считает Зеленского нелегитимным.

Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать». «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — заявлял президент России.

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